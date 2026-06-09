Pollán augura al gobierno de PP y Vox "muchos éxitos" desde el "respeto, la lealtad, la comunicación"

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, en el debate de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha augurado "muchos éxitos políticos" para el nuevo Gobierno de coalición entre el PP y Vox en Castilla y León si a lo largo de la legislatura se mantienen "el respeto y la lealtad mutuas, la comunicación permanente y el buen entendimiento" que, según ha destacado, han presidido las negociaciones previas.

En concreto, durante su intervención en el Pleno de Investidura, el parlamentario ha trasladado su agradecimiento al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, por mostrarse como "un político respetuoso con el mandato de las urnas" tras el resultado electoral del pasado 15 de marzo.

Pollán ha contrapuesto esta actitud con la de otros dirigentes políticos, a los que ha afeado su empeño en "negar las duras leyes de la aritmética parlamentaria si los números no dan para gobernar en solitario". A este respecto, ha defendido que el acuerdo firmado el pasado 3 de junio representa el fruto de una auténtica "voluntad de diálogo" tras unas conversaciones bilaterales que ha calificado expresamente de "arduas".

El representante de Vox ha reconocido de forma abierta que ambas formaciones constituyen "partidos distintos", pero ha subrayado que ni esta circunstancia ni los desiguales apoyos obtenidos en las urnas han supuesto "obstáculos insalvables" para alcanzar el consenso de legislatura.

Así, según ha manifestado, el documento final cuenta con sus propios plazos, garantías de cumplimiento, "cesiones" de parte y "logros" que repercutirán en "beneficio" de los castellanos y los leoneses.

En contraposición a este proyecto común, Pollán ha arremetido contra la gestión del PSOE en el ámbito nacional y ha calificado sus medidas como los verdaderos "retrocesos" de derechos.

Durante su intervención, el portavoz parlamentario ha asegurado de que ninguna de las 324 cláusulas del acuerdo de gobernabilidad da pie a la "suelta masiva de violadores y pederastas, al indulto a unos golpistas o al rescate multimillonario a una aerolínea fantasma", acciones que ha atribuido al PSOE y a sus "indeseables socios".

EJES DEL PACTO

Entre los ejes fundamentales del pacto, el líder autonómico de Vox ha desgranado la aplicación de la "prioridad nacional en ayudas sociales y vivienda", la bajada de impuestos, la desregulación, la protección del sector primario y la concesión de ayudas directas para familias, autónomos y empresas. Del mismo modo, ha ensalzado el compromiso de ofrecer una "respuesta frontal a la inmigración ilegal, el Pacto Verde y la Agenda 2030", iniciativas que ha definido como de "sentido común".

Asimismo, Pollán ha destacado que la estabilidad del Ejecutivo autonómico descansa sobre la base del compromiso adquirido para confeccionar y aprobar las cuentas generales de Castilla y León para los periodos de 2027, 2028, 2029 y 2030.

En este punto, ha censurado que Pedro Sánchez eluda presentar unos presupuestos estatales debido a su "ansia infinita de poder" y para mantenerse a salvo en La Moncloa frente a un "cerco" judicial "cada vez más estrecho", tras lo que ha advertido de que "no hay un PSOE bueno".

El portavoz ha recordado las advertencias del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, sobre que "lo peor de Sánchez está por llegar" y, ante este escenario, Pollán ha ratificado la "oposición frontal" y la "resistencia total y numantina" de la Junta ante cualquier condonación de deuda derivada del "despilfarro de dinero público en aspiraciones separatistas".

RECUERDO AL PACTO DE 2022

Para terminar su discurso, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, ha destacado que el acuerdo de legislatura recién firmado con el PP "no parte de cero", sino que "trae su origen de una experiencia previa y compartida de gobierno" durante la legislatura pasada, en referencia al acuerdo de 2022 que se rompió en julio de 2024.

En este sentido, ha puesto como ejemplos la "considerable reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública" efectuada entre 2022 y 2024. Asimismo, ha rescatado como "asignatura que quedó pendiente" la aprobación de una Ley de Concordia que garantice el reconocimiento a "todas" las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica y religiosa.

Durante su intervención, Pollán ha dedicado un recuerdo a las víctimas de ETA. "Las cito a ellas por el sufrimiento que les supone ser testigos a diario de la incorporación a la alta dirección del Estado de los herederos políticos de la banda por parte de Sánchez, el mismo que estuvo dispuesto a repetir hasta 20 veces que jamás pactaría con Bildu, mintió, como es habitual en él", ha reseñado, a lo que ha añadido: "Quienes no mentimos somos nosotros con nuestro compromiso de honrar la memoria de las víctimas, incluso con una asignatura en los planes de estudio".

Finalmente, el portavoz parlamentario ha manifestado su reconocimiento a los votantes y simpatizantes de la formación, tras ensalzar a Vox como "el proyecto político que más crece en España" y, ante los pronósticos adversos de la oposición, Pollán ha sentenciado la cita: "Los muertos que vos matáis gozan de buena salud".