Pollán confía en que las urnas "pongan fin al gobierno más penoso, LAMENTABLE Y PELIGROSO"

Pollán, durante su visita a Ciudad Rodrigo. - VOX

SALAMANCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha hecho un llamamiento a la movilización "masiva" de los españoles de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, una cita en la que, según ha señalado, tiene que servir para "poner fin al gobierno más penoso, lamentable y peligroso" que han tenido los españoles "durante estos ocho años".

Con motivo de su visita en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, enmarcado en plenos actos de campaña, Pollán ha advertido de que el ciudadano no encara "unas elecciones normales" al insistir en que se trata de unos comicios "marcados por la corrupción, marcadas por la violencia", señala la formación en un comunicado.

Asimismo, ha alertado de que se está ante un Gobierno que va a intentar "absolutamente todo para manipular estas elecciones", razón por la que ha instado a mantenerse "alerta porque de aquí al final de la campaña puede ocurrir cualquier cosa".

A preguntas de los medios de comunicación, Pollán ha animado a los ciudadanos a votar a Vox porque "las políticas de sentido común son las que tienen que imperar en España", al mismo tiempo que ha defendido la "prioridad nacional como uno de los principios fundamentales de su formación".

"Es de sentido común que los españoles dejen de sentirse extranjeros en su propio país. Es de sentido común que los españoles con necesidad sean los primeros en tener acceso a las viviendas públicas y a las ayudas sociales, así como las ayudas al alquiler", ha recalcado para, a renglón seguido, dejar claro que "cualquier español sensato es lo que haría". "Es decir, defender y ayudar antes a los de su casa que a los que vienen de fuera. Y eso es la prioridad nacional", ha apostillado.

También ha apostado por la necesidad de "reducir la burocracia y facilitar la relación de los ciudadanos y los sectores productivos con la Administración". "Es también de sentido común facilitar la vida a los ciudadanos, facilitar la vida a los empresarios, facilitar la vida a los autónomos, a los agricultores, los ganaderos", por lo que ha remarcado que la desregulación es "básica y necesaria en España".

En materia migratoria, Pollán ha destacado la remigración como "un principio básico", tanto para los "españoles" que han tenido que marcharse al extranjero como para quienes, según ha indicado, han entrado "ilegalmente en España". "Hay que repatriar al que entra ilegalmente. Eso es una cuestión básica", ha manifestado.

VOX EN LOS GOBIERNOS

Sobre el funcionamiento del pacto de gobierno en Castilla y León, Pollán ha destacado que se trata de un acuerdo "amplio y extenso", con 324 medidas, y ha subrayado que su condición "primordial" ya se ha cumplido, que es la elaboración de un presupuesto.

De igual manera, Pollán ha detallado que los cuatro gobiernos autonómicos en los que participa VOX están demostrando que su formación es "un partido de gestión".