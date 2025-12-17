Pollán se despide y reconoce el "honor" de ser presidente: "He intentado ser el presidente de todos"

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha aprovechado el final del último Pleno de la legislatura para despedirse del actual Hemiciclo con un discurso de agradecimiento en el que ha destacado el "inmenso honor" que ha supuesto para él haber ocupado la Presidencia. "He intentado ser el presidente de todos", ha señalado.

En su intervención al final de la sesión el presidente ha asegurado que la "puerta" de su despacho seguirá abierta para todos los parlamentarios y trabajadores de la Cámara, "a nivel profesional, a nivel personal o simplemente para tomar un café".

Tras casi cuatro años al frente de la institución, Pollán ha dado las gracias al conjunto del personal de la casa -funcionarios, trabajadores de mantenimiento, personal de cafetería y ujieres- a los que ha considerado los "verdaderamente imprescindibles", y ha extendido el reconocimiento a sus compañeros de Mesa y a los letrados.

El presidente ha tenido un recuerdo especial para el miembro de la Mesa, el socialista Diego Moreno, ausente en los últimos plenos por motivos personales. En su repaso de agradecimientos, Pollán ha recordado a los procuradores fallecidos en esta legislatura y ha citado nominalmente a los integrantes de su gabinete y al director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero, y ha asegurado que "nada de todo esto" habría sido posible sin ellos y dándoles las gracias "con mayúsculas".

Ha agradecido igualmente al presidente y a los miembros del Consejo de Gobierno el trato "respetuoso y cordial" recibido "tanto en la primera parte de la legislatura como en la parte final", y ha confiado en que ellos tengan "el mismo pensamiento" sobre su paso por la Presidencia.

En su intervención antes de levantar la sesión, Pollán ha recordado que al llegar al cargo se comprometió a mantener abierta la puerta de su despacho "para todo el mundo", algo que cree haber cumplido porque no piensa "que haya nadie que haya querido hablar" con él y no haya podido hacerlo.

"He intentado ser el presidente de todos ustedes, de todos los parlamentarios", ha afirmado, al tiempo que ha admitido que seguro ha cometido errores y ha generado problemas, pero ha precisado que "nunca han sido con mala intención ni con un interés distinto del de un simple error". También ha expresado su gratitud a su partido y a quienes decidieron otorgarle "esta enorme responsabilidad", que ha tratado de desempeñar "lo mejor" que ha podido.

Finalmente, el presidente ha apelado a la experiencia personal para pedir a sus señorías que no "prejuzguen a las personas antes de conocerlas", con independencia de las siglas o ideologías que representen.

"Ha sido un honor inmenso ser el presidente de esta Cámara en esta legislatura", ha concluido entre el aplauso de los parlamentarios.