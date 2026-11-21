El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales clausura en León el encuentro autonómico ‘Comprométete con sus derechos 2026’, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño - JCYL

LEÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha puesto en valor la necesaria sensibilización sobre la importancia de los derechos de la infancia, además de apostar por el fomento de la participación de niños y adolescentes en el día a día del conjunto de la sociedad castellana y leonesa para lograr una ciudadanía activa y comprometida.

Ante cerca de 400 niños, adolescentes y jóvenes procedentes de distintos puntos de la Comunidad, Pollán ha clausurado este sábado en la capital leonesa el encuentro autonómico 'Comprométete con sus derechos 2026', organizado por el Consejo de la Juventud de Castilla y León y la Federación de Centros Juveniles Don Bosco, con la participación de Scouts de Castilla y León-MSC y la colaboración de la Dirección General de Juventud.

La actividad se desarrolla con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, celebrado anualmente el 20 de noviembre.

Allí, Pollán ha trasladado que la "vida va de derechos, pero también de deberes", los cuales se "entremezclan", por lo que instó a ser aprovechados en todas las facetas de la vida.

"Tenéis el derecho y, a la vez, el deber de aprovechar las oportunidades que la vida os presenta", ha remarcado.

La conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño mantiene una estrecha vinculación con los objetivos de promoción de la participación y del asociacionismo juvenil impulsados por la Dirección General de Juventud, en la medida en que la actividad favorece la educación en valores, la convivencia, la participación social y el conocimiento de los derechos y responsabilidades de la población infantil y juvenil.