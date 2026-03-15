Pollán destaca que Vox ha roto su "techo" y está seguro de que influirán determinantemente en las políticas de CyL

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, interviene tras el seguimiento de la noche electoral en Castilla y León, en el Hotel AC Santa Ana de Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha mostrado su satisfacción este domingo por que Vox, con casi un 19 por ciento de los votos en las elecciones autonómicos, ha roto su "techo de cualquier elección", al tiempo que se ha mostrado seguro de que la formación influirá "de manera determinante" en las políticas que se hagan en Castilla y León a partir de este lunes.

En torno a las 22.25 horas de este domingo, cuando el escrutinio electoral se acercaba al 95 por ciento y con 14 escaños ya asegurados para Vox, uno más que en las elecciones autonómicas de 2022, Pollán ha entrado al salón del Hotel AC Santa Ana de Valladolid donde le esperaban los medios de comunicación y los integrantes de listas electorales de Vox así como otros cargos políticos.

En sus declaraciones a los medios de comunicación antes de situarse en el atril, Pollán se ha mostrado "muy contento" del resultado obtenido por Vox en los comicios y posteriormente ha destacado que su formación ha "roto el techo de Vox en todas las elecciones" en las que ha participado.

Asimismo, y después de felicitar al 'popular' Fernández Mañueco por "ser la lista más votada" en las elecciones, ha valorado unos resultados "históricos" que le dan a Vox un crecimiento en número de votos en la comunidad con respecto a las elecciones de febrero de 2022, 1,3 puntos porcentuales más hasta llegar al 18,9 por ciento de apoyos --con el 98,6 por ciento escrutado--.

También ha agradecido el apoyo de "más de 220.000 castellanos y leoneses" --con el porcentaje escrutado del momento en el que Pollán se dirigía a los medios--.

El candidato ha querido dejar claro que no defraudarán a esos votantes, y ha recalcado que a partir de este lunes "Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León".

Para Carlos Pollán esta noche electoral es "para celebrar" los resultados y a partir de este lunes se pondrán a trabajar para "hacer valer" sus votos. "Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa pero por cambiar las cosas medida a medida, partida a partida y con plazos y garantías para realizar esas medidas", ha detallado.

En este sentido, ha apuntado que marcarán unos "plazos estrictos de cumplimiento" como considera que hace ya su partido en otras comunidades autónomas.

"POR ENCIMA DE LAS MENTIRAS Y LAS MANIPULACIONES"

Pollán ha defendido que Vox va estar "al servicio de los españoles", por encima de las "mentiras, las manipulaciones de los medios, los egos y las mentiras del bipartidismo", algo de lo que asevera que han estado "rodeados" en la campaña electoral de Castilla y León.

Pollán ha tenido palabras de especial agradecimiento para el líder de la formación, Santiago Abascal, a quien ha ensalzado por haber "levantado este partido de la nada" hasta llegar a ser la tercera fuerza política en España, al tiempo que "el político más atacado por los medios y el resto de partidos, y el más querido por los españoles".

El hasta ahora presidente de las Cortes de Castilla y León ha subrayado, con mención al lema electoral de Vox en estas elecciones, que "la ola del sentido comun es imparable, absolutamente", y que su partido es "una realidad consolidada".

Ese cariño afirma que lo han podido comprobar estas últimas semanas "en cada uno de los municipios" que han visitado en la comunidad, la que han recorrido "palmo a palmo".

Ante las críticas a Vox, ha aseverado que sólo responden "ante los españoles" y sólo trabajan por "lograr una España mejor" para sus hijos e hijas. "Que sigan con sus mentiras, que sigan con sus ataques, que nosotros seguiremos en la calle escuchando a la gente, escuchando sus problemas y escuchando sus necesidades", ha insistido.

Los integrantes de Vox en Castilla y León han seguido los resultados en la tarde-noche de este 15 de marzo sin presencia de Santiago Abascal, que a diferencia de la noche del 13 de febrero de 2022, cuando estuvo presente en el mismo hotel vallisoletano junto al entonces candidato, Juan García-Gallardo, ha seguido los resultados en la sede de la formación en Madrid.

Junto a los candidatos castellanoyleoneses sí que ha estado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, o el diputado nacional por Valladolid Pablo Sáez.

Profesionales acreditados, pertenecientes a 34 medios de comunicación, han seguido también los resultados en un amplio salón del establecimiento hotelero, que a las 22.15 horas ha comenzado a recibir a los candidatos de las nueve provincias, que han esperado unos minutos la llegada de Pollán, al que han recibido con una ovación.