Pollán ensalza la contribución de la Cámara de Valladolid al desarrollo económico de CyL tras 140 años de compromiso

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha puesto en valor la trayectoria de la Cámara de Comercio de Valladolid por contribuir durante 140 años al desarrollo económico de la provincia en sintonía y coordinación con las empresas del territorio. Ha defendido que el crecimiento del comercio es sinónimo de progreso para el común de los sectores de la Comunidad.

"Con su buena marcha, ganamos todos", ha asegurado durante su intervención en la gala del 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Valladolid, celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes bajo el lema 'Los Lazos que importan', donde ha sido el encargado de entregar el Premio Reconocimiento Empleo y Formación al Grupo Renault.

La Cámara de Valladolid se creó el 7 de octubre de 1886 y se posiciona entre las diez primeras entidades camerales creadas en España, un bagaje que conecta con el momento actual, así como con los retos del futuro, como es el caso de la aplicación de la inteligencia artificial a las pymes y la implantación de la Industria 5.0.

En esa apuesta por el presente y futuro que desarrolla la Cámara de Valladolid, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales es y será un aliado del sector económico y empresarial de la ciudad y provincia, según ha remarcado Pollán, con la pretensión de ofrecer soluciones para mantener la senda positiva de crecimiento y la generación de oportunidades.

El vicepresidente ha destacado la relevancia que ejerce la Cámara vallisoletana como conexión entre administraciones, universidades y empresas para impulsar el tejido empresarial y el talento, al mismo tiempo que genera desarrollo económico sin renunciar a ningún avance tecnológico, ha aseverado.

EMPLEO Y FORMACIÓN

Entre las acciones de la entidad cameral se incluyen el programa 'Impulsa Startup', que favorece un ecosistema de innovación urbano; el área de internacionalización, que programa más de 300 reuniones empresariales para abrir nuevos mercados; y, en el ámbito del empleo, se proyecta una nueva edición de Feria de Empleo, que en 2025 congregó a 70 empresas y generó 500 ofertas de trabajo.

Dentro del eje formativo, este año se ha consolidado el Campus Cámara de Valladolid como referente formativo y de calidad conectado con las empresas. La organización cameral vallisoletana ofrece formación en la Escuela de Negocios, la Escuela Internacional de Cocina, el Centro de FP y Boost Aceleradora de Competencias Digitales.