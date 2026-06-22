Pollán garantiza al Consejo de la Juventud que ve de "vital importancia" generar oportunidades para quedarse en CyL

Pollán garantiza al Consejo de la Junventud que ve de "vital importancia" generar oportunidades para quedarse en CyL - EUROPA PRESS

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha trasladado al Consejo de la Juventud de la Comunidad que para el Ejecutivo autonómico es de "vital importancia" que los jóvenes tengan oportunidades para quedarse en Castilla y León.

En una reunión mantenida con este colectivo, Pollán ha conocido de primera mano sus retos y las problemáticas que les afectan, principalmente centradas en el empleo estable y el acceso a la vivienda, así, durante el encuentro, el vicepresidente ha analizado junto a los representantes del Consejo las posibles líneas de colaboración futuras y la actividad de la organización enfocada a buscar la empleabilidad mediante el plan de garantía juvenil.

En este sentido, ha insistido en que desde el Gobierno de la Junta se avanzará en la puesta en marcha de medios necesarios para facilitar las cosas a este sector de la población y asegurar que disponga de un futuro en la Comunidad.

Asimismo, Pollán ha señalado que el uno de los objetivos de este encuentro es incluir las demandas de los jóvenes en el proyecto de presupuestos de 2027 con el fin de "intentar dar respuesta a sus inquietudes".

Por último, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha aclarado que en esta jornada no se han adoptado compromisos concretos, ya que la cita ha consistido en una toma de contacto para conocerse personalmente.

Del mismo modo, en el que ha sido una de sus primeras reuniones en el cargo, ha manifestado que la participación conjunta del vicepresidente y de los consejeros en este tipo de reuniones será una forma habitual de proceder para escuchar las necesidades de toda la sociedad civil castellana y leonesa.