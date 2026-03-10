Pollán insiste en que Vox opta por los "principios" frente a PP y PSOE que "mantienen pactos que dañan a CyL"

El candidato de Vox, Carlos Pollán, antes del debate en RTVCYL - CLAUDIA ALBA /EUROPA PRESS
VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado este martes, durante el primer minuto del segundo debate electoral, que su formación ha elegido mantener sus "principios" frente a los "sillones", frente a un PP y un PSOE que "mantienen pacto que dañan a Castilla y León"
Pollán ha incidido en que los ciudadanos votaron en 2022 por un "cambio de rumbo" al tiempo que ha afirmado que, a pesar de las "trabas" del PP, su formación consiguió alcanzar un acuerdo para eliminar "las políticas aplicadas anteriormente"
No obstante, ha denunciado que, dos años después, el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, "por orden del señor Feijóo", ha decidido pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez para "traer más menores extranjeros no acompañados e ilegales" a la Comunidad.
En este sentido, el candidato de Vox ha manifestado que su partido no "defrauda" a sus votantes y ha vaticinado que en el debate de hoy los candidatos de PP y PSOE "harán como que se pelean".
Finalmente, Pollán ha subrayado que ambas formaciones mantienen pactos fijos que "tanto daño han hecho" a Castilla y León, al coincidir en la aplicación de un "fanatismo climático" que, a su juicio, ha arruinado el campo y en el fomento de una "inmigración masiva" que afecta a la seguridad.