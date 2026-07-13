Pollán: "La prioridad nacional no es xenófoba, no discrimina por razón del origen"

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, ha rechazado este lunes las críticas de los partidos en la oposición al concepto de 'prioridad nacional' que basará las políticas de este departamento y ha negado además que ese principio tenga carácter xenófobo.

"La prioridad nacional no es xenófoba, no discrimina por razón del origen", ha asegurado en su respuesta Carlos Pollán que ha garantizado que cualquier persona que esté en situación legal en España va a poder acceder a las ayudas ya que los requisitos de baremación tendrán en cuenta la vinculación al territorio, el arraigo o el tiempo de cotización.

"No significa que cualquier extranjero en situación legal que cumpla los requisitos no va a poder acceder a esas ayudas, eso no lo dice el concepto de prioridad nacional", ha insistido el vicepresidente de la Junta para añadir: "Si cumple y tiene más puntos en los baremos que se establezcan por supuesto que también podrá hacerlo". "No hay ninguna duda", ha apostillado.

El vicepresidente primero de la Junta ha aclarado que el principio de prioridad nacional cumplirá la ley "desde el primer momento" y ha explicado que la propuesta de Vox pasa "simplemente" por una "reformulación" de los criterios de baremación de las ayudas que "hasta ahora suelen favorecer más a los extranjeros que a los españoles".