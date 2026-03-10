Pollán promete un "cambio de rumbo" y asegura que Vox es la única garantía para defender a los ciudadanos

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, interviene durante el segundo debate para las elecciones autonómicas en Castilla y León, a 10 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). E - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha pedido el respaldo para su partido y se ha comprometido a "dar un cambio de rumbo" y acabar con las "peores políticas socialistas con las que el PP" ha gobernado durante 40 años en Castilla y León, por lo que ve en la cita con las urnas del próximo domingo, "una oportunidad histórica para recuperar el sentido común" en la Comunidad.

"Algunos pretenden que votemos entre la mafia del Partido Socialista o la estafa del Partido Popular", ha aseverado Carlos Pollán, quien ha asegurado que Vox "es la única garantía" para defender a la industria, el campo y para recuperar la calidad de los servicios públicos de Castilla y León, así como las infraestructuras que el bipartidismo "ha robado".

Igualmente, Carlos Pollán ha prometido " acabar con la inmigración masiva que dispara la inseguridad y satura los servicios públicos".

Asimismo, el candidato de Vox ha apostado por defender la prosperidad de los trabajadores, por defender a los jóvenes "para que puedan tener un futuro en su tierra" y defender a los mayores "para que tengan servicios de calidad después de su entrega a esta sociedad".

"Por eso vota sentido común, vota Vox", ha concluido Carlos Pollán en su minuto de oro para cerrar el segundo de los debates electorales que se ha celebrado este martes organizado por CyLTV.