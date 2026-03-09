Pollán promete conservar el jardín renacentista de El Bosque en Béjar (Salamanca) que PP y PSOE "han abandonado"

SALAMANCA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a presidente de la Junta de Castilla y León por Vox, Carlos Pollán, ha asegurado en un mitin celebrado en Béjar que su partido conseguirá "conservar" el jardín renacentista de El Bosque, que el PP y el PSOE "han abandonado".

Pollán ha asegurado que lugares como Béjar, donde se logró "echar fuera de esta zona el Islam", le anima a "poner a los españoles primero", un contexto en el que ha tildado de "indignante que tanto PP como PSOE se muestren como los salvadores del planeta cuando arruinan la vida de los agricultores, ganaderos e industria" de España.

En este sentido, ha señalado a estos partidos por "ser incapaces de conservar un lugar como El Bosque de Béjar". "Dicen no tener dinero para proteger lo nuestro, pero sí tienen 75 millones para mordidas en la trama eólica o para los menas", ha censurado.

"Recuperaremos que los españoles van primero" ha agregado, para asegurar que "el despilfarro se acabará" con Vox, ya que piensan hacer que los castellanos y leoneses no sean "los últimos en las listas de espera" y no se sientan "extranjeros en su país".

Antes de Pollán, ha abierto el acto en Béjar el procurador salmantino y cabeza de lista de Vox por Salamanca, Carlos Menéndez, que ha recordado que "Béjar merece menos traiciones del PP y PSOE" porque "ya no se les distingue".

Al hacer referencia a las fábricas textiles que ha tenido Béjar en el pasado, Menéndez ha abogado por tener "menos 'made in China' y más 'hecho en Béjar'".