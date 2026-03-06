Pollán recrimina a Mañueco que CyL lidere el envejecimiento y la pérdida de autónomos

SALAMANCA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reprochado este viernes al actual presidente y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que la comunidad autónoma encabece las estadísticas de "pérdida de autónomos" y se sitúe como la "segunda región más envejecida" de España.

Durante un mitin celebrado en la Plaza de Herrasti de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Pollán ha acusado a Mañueco de "confundirse" al resaltar indicadores positivos mientras olvida que la región ocupa los últimos puestos en numerosos parámetros socioeconómicos. En este sentido, ha lamentado la salida anual de más de 1.700 jóvenes de la comunidad y el cierre de más de 1.400 negocios por parte de trabajadores por cuenta propia.

El candidato de Vox ha reivindicado el valor de las tradiciones y la familia, poniendo como ejemplo el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Al respecto, ha criticado a los políticos que, a su juicio, prefieren "eliminar las costumbres" y provocan la despoblación de los campos, advirtiendo de que una Castilla y León "sin castellanos ni leoneses" dejaría de tener sentido. Asimismo, ha rechazado la "inmigración masiva" como solución al reto demográfico planteado por el bipartidismo, sosteniendo que dicha fórmula busca un "reemplazo" poblacional que su formación no permitirá.

CRÍTICAS AL DEBATE Y A MERCOSUR

Por otro lado, Pollán ha cargado contra la actitud de Mañueco en el debate televisivo del pasado jueves, calificando de "mentira" sus afirmaciones sobre el apoyo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al acuerdo de Mercosur. Del mismo modo, ha censurado que el Partido Popular votara en las Cortes regionales en contra de priorizar a los ciudadanos nacionales en el acceso a ayudas sociales y de vivienda.

En el acto también ha intervenido el portavoz adjunto de Vox en las Cortes y presidente provincial, Carlos Menéndez, quien ha destacado el simbolismo del lugar elegido para el mitin como homenaje a la resistencia de la localidad durante la Guerra de la Independencia.

ABASCAL CONDICIONA LOS PACTOS

El cierre del evento ha corrido a cargo del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, quien ha instado a los asistentes a movilizar su entorno de cara a la votación del día 15. Abascal ha centrado parte de su discurso en la oposición a la "invasión migratoria" y ha exigido a Mañueco una "rectificación inmediata" por sus declaraciones en el debate, calificando de "indecencia" cualquier sugerencia de que su partido desee "tirar a la gente al mar".

Respecto a la política de alianzas, el líder de Vox ha advertido de que no habrá acuerdos de Gobierno en regiones como Extremadura o Aragón si el Partido Popular no plantea un "diálogo respetuoso" y alejado de "chantajes o guerras sucias". Abascal ha supeditado cualquier pacto a la existencia de medidas concretas, con presupuestos definidos y garantías de cumplimiento, recordando que su salida de los anteriores gobiernos regionales se debió al "engaño" del PP en materia de reparto de inmigración ilegal.