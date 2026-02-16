Pollán reitera a Mañueco que las condiciones de los pactos las pondrán "los castellanos y los leones" con su voto

Archivo - El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, en una imagen de archivo durante una entrevista a Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha reiterado este lunes al presidente de la Administración autonómica, Alfonso Fernández Mañueco, que las condiciones para los posibles pactos que puedan surgir tras los comicios electorales "las pondrán los castellanos y los leoneses" con su voto en las urnas.

"Le vuelvo a repetir, por si no me oyó el otro día, y lo seguiré repitiendo todos los días, que las condiciones para esos pactos las pondrán los castellanos y los leoneses con su voto en las urnas", ha recalcado tras hacer referencia a las declaraciones efectuadas esta mañana por Fernández Mañueco en las que aseguraba que las condiciones de futuros acuerdos de gobierno las pondrán los "castellanos y leoneses" y que si su partido obtiene el respaldo mayoritario será el PP quien las establezca y no desde la sede nacional de Vox.

Carlos Pollán se ha pronunciado de este modo en La Bañeza (León), tras su visita a una explotación de remolacha en la zona y acompañado por la eurodiputada de Vox Mireia Borrás.