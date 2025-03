Pollán reivindica el éxito de las puertas abiertas de las Cortes y ve "correcto" que la Junta organice sus actividades

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha reivindicado el "éxito" de las jornadas de puertas abiertas del Parlamento en el Día de Castilla y León y ha considerado "correcto" que la Junta organice otras actividades propias a través de la 'Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León' con conciertos en toda la Comunidad.

"Poco tengo que decir, me parece correcto que lo hagan, no soy quien para decir lo contrario", ha aseverado en concreto el presidente del Legislativo que, en una entrevista con Europa Press a un mes del Día de la Comunidad que se celebra el 23 de abril, ha confirmado que habrá jornada de puertas abiertas, como otros años, y "probablemente" también alguna actividad como en 2024 en la parcela exterior "que tuvo mucha repercusión y mucho éxito", si bien el programa no está cerrado.

Más de 6.000 personas participaron el año pasado en la Jornada de Puertas Abiertas que contó con exhibiciones de deportes autóctonos, como la rana, la tanga o la calva, y de corta de troncos.

Carlos Pollán ha insistido al respecto en que el 23 de abril va seguir siendo el día de puertas abiertas en las Cortes "que tanto éxito ha tenido" en los años anteriores y ha reivindicado además que la Fundación Castilla y León está realizando "muchas cosas" y abriendo la sede para que empresas y colectivos realicen sus actos y se promocionen en el Parlamento, desde la premisa también de que tienen que dar cabida a las nueve provincias.

"Considero, y ellos lo consideran así y están muy agradecidos, la repercusión que les da el hecho de que esta institución, que es la casa de todos los castellanos y leoneses, les facilite promocionar sus actividades o realizar, incluso, actividades aquí, ese es uno de los objetivos que marcamos desde el momento en que hemos estado aquí y, sinceramente, creo que lo estamos consiguiendo", ha defendido al respecto.

El presidente de las Cortes ha explicado que la Fundación de Castilla y León tiene "una pequeña parte" que se dedica a la fiesta de la Comunidad pero ha destacado que "hace muchísimas otras más cosas de mucho valor" a nivel cultural, social o de educación con los niños, con certámenes o actividades empresariales en consonancia con las asociaciones. "Esa es la línea que queremos hacer, colaborar en muchas pequeñas cosas pero que reviertan en toda la Comunidad", ha concluido.