Pollán se reúne mañana con el embajador de Senegal para abordar la repatriación de menores no acompañados

El vicepresidente Primero de la Junta, Carlos Pollán, durante su intervención sobre los PGC de 2027 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, mantendrá mañana una reunión institucional con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck, para abordar la repatriación de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen.

Según ha podido saber Europa Press, el encuentro, que se producirá en la Embajada, tiene como objetivo avanzar en la promoción de acuerdos con países de origen de los menores extranjeros no acompañados para "facilitar" los retornos con sus familias.

En concreto, como ha señalado Carlos Pollán en diversas ocasiones, con este encuentro se avanza en el cumplimiento del Pacto de Gobierno rubricado por PP y Vox, en el que se refleja la voluntad de trabajar para "devolver" a estos menores a partir de la aplicación de la Ley de Extranjería.

El documento rubricado entre Pollán y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 3 de junio señala en su punto 10.2: "La Junta de Castilla y León trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales, se promoverán acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres".