Pollán subraya su compromiso para trabajar en la prevención de la drogodependencia, con "especial incidencia" en jóvenes

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en una reunión con representantes de la organización Aclad. - JCYL

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, se ha ruenido este jueves con representantes de la organización Aclad, Atención Integral a Colectivos de Riesgo, a quienes ha manifestado el compromiso de su área para trabajar en la prevención, con "especial incidencia" en los jóvenes.

Esta reunión se enmarca en el objetivo trazado por la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, a través del Comisionado para las Adicciones, de continuar con el desarrollo de una estrategia "integral" orientada a la prevención, la asistencia y la inclusión de las personas afectadas por conductas adictivas, tanto relacionadas con el consumo de sustancias como con las adicciones sin sustancia.

Pollán ha estado acompañado durante el encuentro por la directora general de Ayudas Sociales y responsable del Comisionado para las Adicciones, Belén Pulgar, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, los represetantes institucionales han destacado el compromiso de la Consejería en esta materia, con "especial incidencia" en los jóvenes y en prevenir las conductas de riesgo a los que se exponen a diario.