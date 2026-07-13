Pollán visitará el Centro de Menores Zambrana y reforzará el funcionamiento interno de los centros

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, se ha comprometido este lunes a visitar "en los próximos días" el Centro de Menores Zambrana, en Valladolid, para conocer de primera la situación de los trabajadores y para trasladar su apoyo.

Carlos Pollán ha anunciado el refuerzo del funcionamiento interno de los centros y se ha comprometido a mejorar la calidad asistencial y la seguridad de los centros para lo que establecerá "criterios homogéneos de dotación profesional" adecuados a la capacidad y características de cada recurso.

El consejero se ha hecho eco en su comparecencia de legislatura del "problema de primera magnitud" que afecta a los trabajadores sociales de los centros de protección residencial y se ha referido en concreto a "amenazas" y a "agresiones físicas por parte de los menores internados".

En relación con el acogimiento residencial, ha avanzado que completará la red territorial de recursos especializados, "garantizando al menos un centro de socialización y un hogar tutelado en cada provincia", y ha anunciado nuevos recursos especializados para menores tutelados con problemas de salud mental.

Por otro lado, se ha comprometido a mejorar el programa de acogimiento familiar para lo que incrementará los recursos destinados a la captación, formación, valoración y acompañamiento técnico de familias acogedoras. "El objetivo es garantizar que los menores protegidos, que no pueden ser atendidos por su familia de origen, crezcan e integren su vida en un entorno adecuado", ha defendido el político de Vox que se ha puesto como reto que la alternativa familiar supere a la residencial en los próximos años.

Pollán ha puesto sobre la mesa los datos a 31 de diciembre de 2025 según los cuales 1.425 menores se encontraban separados de su familia, 719 de ellos en recurso de acogimiento residencial --el 50,46 por ciento-- y 706 en un recurso de alternativa familiar --el 49,54 por ciento--.

Asimismo, ha anunciado el cambio de denominación del 'Comisionado Regional para la Droga' por el de 'Comisionado para las Adicciones' y ha explicado que actualizará y fortalecerá la normativa para dar respuesta a los nuevos patrones de consumo y a las adicciones comportamentales o sin sustancia, como el juego patológico, el uso problemático de internet, los videojuegos, las redes sociales, las apuestas online y otras conductas adictivas.

En esta materia, se ha comprometido a promover programas de apoyo, formación y acompañamiento dirigidos a las familias para mejorar sus capacidades preventivas, facilitar la detección temprana de conductas de riesgo y favorecer su participación activa en los procesos terapéuticos y de inclusión social.

También ha abogado por impulsar sistemas integrados de información que permitan mejorar la vigilancia epidemiológica, la coordinación entre profesionales, el análisis de tendencias, la evaluación de resultados y la toma de decisiones basada en la evidencia, la coordinación entre recursos y la mejora de las políticas públicas.

"Garantizaremos una atención coordinada y especializada para las personas que presentan simultáneamente un trastorno adictivo y otro trastorno de salud mental favoreciendo la continuidad asistencial, los itinerarios compartidos de atención y la formación específica de los profesionales", ha explicado también.

Por último, se ha comprometido a impulsar el fortalecimiento institucional, técnico y económico de las entidades del tercer sector y otros recursos comunitarios en reconocimiento a su "papel clave" en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños, la incorporación social y el apoyo a las familias.