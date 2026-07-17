Pollos (Valladolid) celebra en agosto la naturaleza y el talento emergente con el III Festival Florida del Duero

La presentación del Florida del Duero en la Diputación de Valladolid.
La presentación del Florida del Duero en la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 17 julio 2026 13:41
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   VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La localidad vallisoletana de Pollos acogerá los días 28, 29 y 30 de agosto la III edición del Festival Florida del Duero, una cita que convierte al municipio en el corazón cultural del Duero y celebra el mundo rural con conciertos, teatro, danza castellana, mercado gastronómico y artesanal.

   El festival reunirá a artistas como La Regadera, Dj Marta y Masamadre, junto a propuestas locales de la mano de Bravo Maldonado, Los Pintores y Arrebol, que refuerzan la filosofía del encuentro.

   La presentación de la programación se ha dado a conocer este viernes en un acto celebrado en la sede de la Diputación de Valladolid, en el que se ha puesto de manifiesto que lejos de los grandes recintos y de los carteles masivos, Florida del Duero apuesta por el talento emergente y por dar visibilidad a pequeños grupos y artistas que encuentran en el medio rural un escenario donde crecer.

   Una filosofía que convierte cada actuación en un encuentro cercano entre creadores y público para reivindicar que la cultura también florece con fuerza en los pueblos, han trasladado los organizadores del evento.

   Precisamente, el cartel combina propuestas locales y nacionales, reforzando su compromiso con los nuevos proyectos musicales y con la creatividad de proximidad y se completa con actividades para todos los públicos entre las que destaca el mercadillo gastronómico y de artesanía, el domingo 30 con entrada gratuita, en un entorno natural a orillas del río Duero.

   La programación incorpora además espectáculos de teatro, danza castellana y propuestas familiares que convierten el festival en una experiencia cultural abierta a todas las generaciones.

   Una celebración donde la identidad "castellana dialoga con las nuevas formas de expresión artística, demostrando que tradición y modernidad pueden caminar de la mano".

   Florida del Duero también contará con la presencia de la Banda de Música de Pollos, el Teatro Ganapán, Grupo Cimbrón, Niconme, Julia Rubio y Mai, entre otros previstos.

   Durante tres días, vecinos y visitantes compartirán experiencias alrededor de un mercado gastronómico y artesanal que pone en valor los productos de la tierra, las tradiciones y el trabajo de quienes mantienen vivos los oficios de siempre.

   Los organizadores del evento han destacado que con este tipo de iniciativas Pollos vuelve a demostrar que los pueblos son "espacios de creatividad, convivencia y futuro".

   Durante los días 28, 29 y 30 de agosto, las orillas del Duero volverán a llenarse de música, cultura y emoción, para ofrecer una "experiencia única" que invita a descubrir la esencia de la provincia de Valladolid.

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