Pollos (Valladolid) celebra en agosto la naturaleza y el talento emergente con el III Festival Florida del Duero

La presentación del Florida del Duero en la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Pollos acogerá los días 28, 29 y 30 de agosto la III edición del Festival Florida del Duero, una cita que convierte al municipio en el corazón cultural del Duero y celebra el mundo rural con conciertos, teatro, danza castellana, mercado gastronómico y artesanal.

El festival reunirá a artistas como La Regadera, Dj Marta y Masamadre, junto a propuestas locales de la mano de Bravo Maldonado, Los Pintores y Arrebol, que refuerzan la filosofía del encuentro.

La presentación de la programación se ha dado a conocer este viernes en un acto celebrado en la sede de la Diputación de Valladolid, en el que se ha puesto de manifiesto que lejos de los grandes recintos y de los carteles masivos, Florida del Duero apuesta por el talento emergente y por dar visibilidad a pequeños grupos y artistas que encuentran en el medio rural un escenario donde crecer.

Una filosofía que convierte cada actuación en un encuentro cercano entre creadores y público para reivindicar que la cultura también florece con fuerza en los pueblos, han trasladado los organizadores del evento.

Precisamente, el cartel combina propuestas locales y nacionales, reforzando su compromiso con los nuevos proyectos musicales y con la creatividad de proximidad y se completa con actividades para todos los públicos entre las que destaca el mercadillo gastronómico y de artesanía, el domingo 30 con entrada gratuita, en un entorno natural a orillas del río Duero.

La programación incorpora además espectáculos de teatro, danza castellana y propuestas familiares que convierten el festival en una experiencia cultural abierta a todas las generaciones.

Una celebración donde la identidad "castellana dialoga con las nuevas formas de expresión artística, demostrando que tradición y modernidad pueden caminar de la mano".

Florida del Duero también contará con la presencia de la Banda de Música de Pollos, el Teatro Ganapán, Grupo Cimbrón, Niconme, Julia Rubio y Mai, entre otros previstos.

Durante tres días, vecinos y visitantes compartirán experiencias alrededor de un mercado gastronómico y artesanal que pone en valor los productos de la tierra, las tradiciones y el trabajo de quienes mantienen vivos los oficios de siempre.

Los organizadores del evento han destacado que con este tipo de iniciativas Pollos vuelve a demostrar que los pueblos son "espacios de creatividad, convivencia y futuro".

Durante los días 28, 29 y 30 de agosto, las orillas del Duero volverán a llenarse de música, cultura y emoción, para ofrecer una "experiencia única" que invita a descubrir la esencia de la provincia de Valladolid.