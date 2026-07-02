Portavoz de Vox en Salamanca defiende presunción de inocencia de De la Sota pero cree que su palabra "es poco válida"

Archivo - El portavoz municipal de Vox, Ignacio Rivas (dcha), junto a Carlos Menéndez. - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca, Ignacio Rivas, ha defendido "la presunción de inocencia" de Alejandro Pérez de la Sota, exconcejal de la formación ahora acusado de sumisión química a dos mujeres, si bien ha manifestado que no tiene motivo para creerle porque ha "sufrido" sus "mentiras" y cree que su palabra "es poco válida".

Cuestionado por la figura del edil, Rivas ha apuntado, en una rueda de prensa, a la presunción de inocencia porque "todo el mundo tiene derecho a ella", pero ha añadido que no tiene "ningún motivo para creer nada de lo que diga" Pérez de la Sota "más que nada" porque "a nivel personal" sufrió "sus mentiras".

En concreto, se ha referido al conflicto que los entonces tres concejales de Vox tuvieron en febrero de 2025. Los dos concejales que formaban grupo municipal junto a Ignacio Rivas, Alejandro Pérez de la Sota y María de los Ángeles Carpio, votaron de manera unilateral para destituirle, hecho que fue reprobado por el partido a nivel nacional.

Tras esa votación, en la que De la Sota se erigió como nuevo portavoz de Vox, el partido de Abascal les echó de la formación y, desde entonces, figuran como concejales no adscritos en el Ayuntamiento.

"Yo no tengo datos y no puedo acusar a nadie. Tampoco tengo ningún motivo para creerle porque a mí me ha demostrado que su palabra es muy poco válida", ha reflexionado ahora Rivas sobre las acusaciones a De la Sota, un tema que considera "absolutamente delicado".

Preguntado, además, si sería un bochorno para la imagen del Ayuntamiento que el concejal De la Sota acudiera al Pleno muncipal esta semana, como ha asegurado el partido Vox en sus redes sociales, Rivas ha indicado que no sabe si este "va a asistir o no.