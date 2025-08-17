Posada de Valdeón (León) "urge" medios para frenar el incendio que amenaza a las localidades y al Parque Picos de Europa

Imagen de recursos de bomberos que trabajan para extinguir el incendio un incendio. - Emilio Fraile - Europa Press

Muchos habitantes se niegan a cumplir la orden de evacuación ante la falta de presencia de efectivos que defiendan sus casas

LEÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Posada de Valdeón (León) "urge" medios en la zona para frenar el incendio que amenaza a las localidades del Valle y al Parque Nacional Picos de Europa, que se ven afectadas por el incendio forestal de Barniedo de la Reina en la jornada de este domingo.

El Ayuntamiento de Posada de Valdeón ha alertado, en un comunicado recogido por Europa Press, de la "grave situación" que atraviesan los pueblos del valle debido al incendio que desde hace días afecta a la comarca y que ha alcanzado ya el Parque Nacional de los Picos de Europa.

El fuego se encuentra "peligrosamente próximo" al núcleo urbano de Santa Marina de Valdeón, lo que supone una "amenaza directa" para la seguridad de los vecinos y para la preservación del patrimonio natural, ha advertido el Consistorio.

En este sentido, ha avisado de que si bien se han movilizado equipos de extinción en la provincia en el Valle de Valdeón, "apenas se han dejado ver efectivos en las inmediaciones de los pueblos", lo que ha generado "gran preocupación" entre los vecinos.

"Ante la falta de recursos visibles sobre el terreno, son los propios vecinos los que desde primera hora de este domingo se han organizado para evitar que las llamas alcancen las viviendas", ha relatado el Ayuntamiento, para alertar de que esta falta de medios provoca que los habitantes se resistan a abandonar las localidad ante la orden de desalojo.

Esta situación "aumenta el riesgo para la población", ya que el fuego continúa avanzando en un contexto de temperaturas muy elevadas, humo persistente y una calidad del aire cada vez "más deteriorada".

Por ello, el Ayuntamiento de Posada de Valdeón ha hecho un "llamamiento urgente" a las administraciones competentes para que "refuercen de inmediato los recursos destinados a la zona". "Es imprescindible incrementar los medios aéreos y terrestres de extinción, así como establecer dispositivos que garanticen la seguridad de los vecinos y de las infraestructuras básicas", ha urgido.

La prioridad en estos momentos, ha incidido el Ayuntamiento, "debe ser frenar el avance del fuego hacia los núcleos habitados y salvaguardar tanto la vida de las personas como el valioso entorno natural que constituye el corazón de los Picos de Europa".

En la misma línea vecinos del