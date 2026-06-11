Se pospone el concierto de Celtas Cortos en Ponferrada el 20 de junio por la fase de ascenso de la SD Ponferadina

Archivo - Integrantes originales de Celtas Cortos, con Goyo Yeves, Jesús Cifuentes y Alberto García. - PANDORA MUSIC - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

Los conciertos de Celtas Cortos y RapaBestas previstos en Ponferrada el próximo día 20 de junio se han pospuesto tras la confirmación de que la Sociedad Deportiva Ponferradina disputará el partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso frente al Celta Fortuna durante dicha jornada.

La promotora del evento y el Consistorio de Ponferrada han decidido aplazar estos conciertos a una nueva fecha que se anunciará próximamente ante la "enorme expectación" que el partido ha generado en la ciudad. "La organización ha considerado prioritario favorecer que los miles de aficionados que desean apoyar al equipo puedan hacerlo sin coincidir con otro evento de gran relevancia y capacidad de convocatoria", resuelve en un comunicado recogido por Europa Press el Ayuntamiento de Ponferrada.

El concejal de Fiestas, Carlos Cortina, ha destacado que Ponferrada vive días de especial ilusión y "lo más adecuado" es ayudar a que toda la ciudadanía pueda volcarse con el equipo en un momento "tan importante" para el deporte local. "Además, tendremos ocasión de disfrutar del concierto en una nueva fecha que comunicaremos lo antes posible", ha apostillado.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha agradecido la disposición mostrada por Celtas Cortos y RapaBestas para facilitar este cambio, así como la colaboración de todas las partes implicadas. Las entradas adquiridas hasta la fecha serán devueltas automáticamente a través de la plataforma www.entradas.com en los próximos días.