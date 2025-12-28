El Pozo María de León será el primer archivo dedicado a las familias mineras

Archivo - Infografía del proyecto para convertir el Pozo María en el Archivo Histórico de las familias mineras- JCYL - Archivo

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León invertirá casi 500.000 euros en la dotación expositiva del Pozo María, en León, para convertirla en el primer archivo histórico de España dedicada a la memoria de las familias mineras.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha publicado, en la Plataforma de Contratación del Estado, la licitación para la dotación expositiva de Pozo María por un importe de 495.000 euros.

La Fundación Patrimonio Natural adquirió el 25 de septiembre de 2020 Pozo María, que estaba incluido en el Plan de Liquidación Patrimonial de la mercantil Coto Minero Cantábrico, SA.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico ha explicado que en las últimas décadas se ha generado en la sociedad una tendencia con amplia demanda de turistas interesados en las instalaciones industriales históricas.

En Europa existen cerca de 700 parques y museos mineros y en España también existen ejemplos en Asturias, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, entre otras.

La provincia de León es un buen ejemplo de este tipo de instalaciones, con centros de la talla del Museo de la Energía y el Museo del Ferrocarril (Ponferrada), el Parque Minero Pozo Julia (Fabero), la Galería Minera (Páramo del Sil), el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (Sabero) y el Museo del Ferroviario (Cistierna).

La creación de este Archivo Histórico de las familias mineras se enmarca en la puesta en valor del patrimonio documental y audiovisual generado durante más de 100 años de extracción de carbón en la montaña leonesa y que se encuentra disperso entre los recuerdos y enseres de sus protagonistas.

Con las actuaciones que se han llevado a cabo se ha buscado, por un lado, recuperar una infraestructura que constituye un referente histórico de la arquitectura industrial y minera de nuestro país; y por otro, reunir en un solo lugar los fondos tangibles e intangibles que conforman la memoria de los mineros y sus familias, para ponerlos a disposición de la comunidad investigadora, de la cultura y de la sociedad en general.

De esta forma, el Pozo María se convertirá, en el verano del 2026, en el único Archivo Histórico de España dedicado a la memoria de las familias mineras, poniendo a Castilla y León en la vanguardia de este tipo de centros culturales.

REHABILITACIÓN

Con la rehabilitación llevada a cabo se recuperan los valores arquitectónicos y pretende dar una segunda vida a la infraestructura minera más representativa del desarrollo industrial del Valle de Laciana.

La inversión en la rehabilitación ha ascendido a un millón de euros, a los que se suman los 495.000 euros de esta licitación para su dotación expositiva con el objetivo de preservar, organizar y comunicar el patrimonio material y oral generado por las comunidades mineras de Laciana.

La intervención se desarrollará en el edificio 2 del antiguo Pozo María, integrando la dotación expositiva y audiovisual necesaria para explicar la historia del enclave, el funcionamiento de la mina, la vida cotidiana de las familias y la evolución de la cultura obrera y sindical del valle.

El Pozo María, primer pozo vertical de Laciana y uno de los hitos industriales más significativos de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), constituye el eje físico y simbólico desde el que se articulará la exposición permanente.

Su evolución, las transformaciones del territorio, las infraestructuras ferroviarias, la producción del carbón y el impacto económico de la minería se presentarán mediante paneles, cajas de luz, maqueta interactiva y recursos gráficos que facilitarán la comprensión del entorno geológico, tecnológico y territorial que hizo posible la explotación.

El discurso expositivo se organizará en seis salas distribuidas entre la planta baja y la primera planta, recorriendo la geología, el desarrollo urbano, la historia de la MSP, la vida comunitaria, el trabajo en la mina, la cultura popular, el movimiento obrero, las enfermedades profesionales y la memoria oral del territorio.

Las salas incorporarán vitrinas con piezas originales, documentos históricos, paneles impresos, audiovisuales con testimonio real, un archivo sonoro, recursos interactivos y una instalación inmersiva que permitirá aproximarse sensorialmente al interior de la mina y a la memoria del accidente de 1979.

La museografía combinará estructuras metálicas, con retroiluminación LED, gráficos sobre dibond, pantallas Full HD, elementos manipulativos y recursos táctiles. En el vestuario original se integrarán objetos cotidianos, taquillas adaptadas como vitrinas, textiles, placas conmemorativas y una instalación específica en la zona de duchas que utilizará lona microperforada y cajas de luz sincronizadas con audio.

En la sala final se dispondrá un conjunto de pantallas y paneles que mostrarán retratos de mineros, acompañado de un sistema multicanal que guiará la percepción del recorrido inmersivo.

La intervención incluirá también un espacio de uso cultural denominado 'Ecos de la mina', destinado a talleres, encuentros y actividades comunitarias, reforzando la conexión entre la memoria minera y los usos contemporáneos del edificio.

El recorrido culminará en el pasillo de salida, concebido como transición desde la penumbra hacia la luz, donde se integrarán cascos simbólicos, grafismos, un texto literario y una instalación sonora de cierre.