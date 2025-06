PP acusa a Puente de "intentar trasladar el caos ferroviario al autobús y aeropuertos"

ÁVILA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Transportes del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Ávila, Héctor Palencia, ha acusado al ministro Óscar Puente de "intentar trasladar el caos ferroviario al autobús y los aeropuertos".

Así lo ha señalado durante un encuentro que ha mantenido en la capital abulense con usuarios de la línea de autobús Ávila-Madrid y donde ha analizado las últimas informaciones sobre la tramitación de la ley de Movilidad Sostenible.

En este sentido, Palencia ha advertido de que "solo" ha habido un partido, "el PP", que ha presentado una enmienda a esta ley para garantizar "que no se supriman ni rutas ni paradas, especialmente en el mundo rural".

El 'popular' ha reclamado, al respecto, al Gobierno y al Ministerio que dirige Óscar Puente "consenso, diálogo y financiación". Para ello pide que se convoque una sectorial en la que se "acuerden los principios generales que debe regir el nuevo mapa concesional a través de una negociación bilateral y que se financien el cien por cien de los costes que origine dar una solución para poderse mover en autobús desde la España interior a núcleos más importantes entre diferentes comunidades".

"Esa es nuestra posición, somos los únicos que en un texto legal lo estamos poniendo, nosotros no filtramos bulos, nosotros presentamos enmiendas, propuestas, soluciones y lo que queremos es que Óscar Puente y el Partido Socialista y Vox se sumen a la postura del Partido Popular. Lo demás son músicas, cantos de sirena que no tienen reflejo en el texto legislativo que al final es el que hará o no posible mantener las paradas de autobús y las calidades de los servicios en las concesiones estatales del gobierno", ha advertido.

Al hilo de estas palabras, Palencia ha lamentado que Puente haya decidido "sacar el mapa concesional con diálogo o sin diálogo". "No se corta", ha afeado para incidir en que una ciudad como Ávila, con el nuevo mapa, perderá "tres de cada cuatro paradas".

"Puente va a trasladar el caos ferroviario al autobús como está intentando trasladarlo a los aeropuertos. Su gestión en todos los ámbitos está siendo nefasta y está tensionando el sistema", ha zanjado.