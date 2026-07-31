El PP asegura que el servicio de aguas de la Diputación de Salamanca es "ordenado y eficaz" y rechaza un diagnóstico

Diputados socialistas en el Pleno de la Diputación de Salamanca. - PSOE

SALAMANCA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular considera "ordenado y eficaz" el servicio de agua en la provincia de Salamanca y ha rechazado la moción del PSOE presentada en el Pleno de la Diputación en la que pedía realizar un diagnóstico sobre la situación.

La portavoz 'popular', Pilar Sánchez, ha reconocido que en los últimos años los criterios sanitarios se han endurecido debido a un cambio normativo impulsado desde Europa que ha hecho que el umbral de alerta por contaminación sea "tres veces más exigente" que la normativa anterior, lo que ha hecho que se declaren alertas sanitarias por contaminación de agua potable en municipios donde antes el agua era "perfectamente" potable.

"El Gobierno no hizo ningún tipo de esfuerzo para ayudar a los municipios en esta situación y sí lo hicieron la Junta y la Diputación", ha añadido Sánchez.

Por su parte, el Grupo Socialista ha lamentado "profundamente" que el Pleno haya rechazado la moción presentada, al igual que la de realizar un convenio entre la Diputación y la Universidad de Salamanca para el apoyo al estudio de la prevención contra incendios e inundaciones en la provincia de Salamanca.

El PSOE ha asegurado que ambas propuestas han sido "serias, viables y de sentido común" y que responden a "problemas reales que sufren los pueblos salmantinos".

Para los socialistas es "incomprensible" el voto en contra de su propuesta para elaborar un diagnóstico integral del abastecimiento de agua en todos los municipios de la provincia.

FALTA DE PLANIFICACIÓN

A su juicio, negarse a realizar un estudio que permita conocer la realidad de la provincia "evidencia la absoluta falta de planificación del equipo de Gobierno".

"Lo más grave no es que el PP vote en contra del PSOE, lo realmente preocupante es que vote en contra de la prevención, de la planificación y del futuro de nuestros pueblos y mantenga de manera constante poca altura de miras", ha asegurado el portavoz socialista, Fernando Rubio.

En cuanto a la segunda moción, el PP ha asegurado que los incendios forestales son competencia de la Junta de Castilla y León y no de la Diputación provincial, ha recordado el diputado Roberto Martín, y ha recordado cómo la institución provincial ha abonado a los 356 municipios de la provincia 1.486.000 euros para que elaboren sus guías y planes de protección para los incendios forestales.

Por su parte, el PSOE ha asegurado que el rechazo del PP supone desperdiciar una oportunidad para incorporar la ciencia, la innovación y la planificación a la protección del territorio y considera "incomprensible" que el equipo de Gobierno renuncie a herramientas que ya están dando resultados en otras administraciones mientras los incendios son cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático.