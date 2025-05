PP baraja recurso de amparo tras el informe del letrado que ve constitucionales las enmiendas a Publicidad Institucional

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos parlamentarios en la oposición han coincidido al destacar el informe "absolutamente demoledor" del letrado de las Cortes de Castilla y León contra la reconsideración que pidió el Grupo Popular ante la posible inconstitucionalidad de, al menos, ocho enmiendas presentadas a la proposición de ley para modificar la Ley de Publicidad Institucional que impulsó Unidas-Podemos y cuya toma en consideración salió adelante, entre otros, con el voto a favor de Vox.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha avanzado que los servicios jurídicos de su partido van a analizar la posibilidad de recurrir, "incluso en amparo" al Tribunal Constitucional, la decisión adoptada por los letrados a través de un informe que, según ha reprochado también, se ha entregado al PP con menos de 24 horas de antelación, cuando "siempre se dan con 48 horas", lo que supone que se han incumplido los plazos, ha apostillado.

"Hay que estudiar el contenido íntegro de ese informe para valorar las posibilidades de interponer el correspondiente recurso o no", ha explicado Gavilanes que ha preferido no dar un plazo concreto sobre cuándo tomarán esa decisión jurídica que, según ha reconocido también, "a veces tienen efectos suspensivos --sobre la norma en tramitación en este caso-- y otras veces no".

Dicho esto y preguntado sobre si el PP, que preside la Comisión de la Presidencia en la que se tramita esta proposición de ley, se compromete a convocar la Ponencia ha afirmado que lo primero es decidir si recurren o no y que luego será el momento de designar a sus ponentes.

Gavilanes ha insistido en que el PP formuló el recurso de reconsideración a la Mesa de las Cortes que ha sido desestimado por los letrados desde el convencimiento de que al menos ocho enmiendas no se adaptan a la normativa nacional, entre la que ha citado las leyes de Publicidad Institucional y la de Contratos del Sector Público.

Por su parte, el resto de los portavoces de los grupos han coincidido al destacar que el informe del letrado sobre la supuesta inconstitucionalidad de las enmiendas que esgrime el PP "es aplastante", "letal" y "no puede ser más demoledor".

"Es la carta de ajuste al Partido Popular", ha afirmado en concreto el portavoz del Grupo Vox mientras que la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, ha apuntado a una "treta" por parte del PP para "retrasar y dilatar" que salga adelante la modificación de la Ley de Publicidad Institucional que ya está en la fase de la ponencia --el PSOE ha designado como ponentes a Nuria Rubio y a Luis Briones--.

En el mismo sentido y en sintonía con el procurador Francisco Igea, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha apuntado a un caso de "filibusterismo parlamentario" por parte del PP y ha considerado "bochornoso" que un informe de los letrados haya tenido que "sacar los colores" al Grupo Popular.

Dicho esto, Igea, Fernández y Hierro no han dudado en augurar que si la reforma de la ley consigue seguir su curso en el que hay un "consenso de mínimos" sobre las enmiendas el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, convocará elecciones anticipadas para evitar que vaya a pleno y se apruebe.

"Estoy dispuesto a apostar en una cena con cualquiera de ustedes a que si se aprueba el texto en comisión con las enmiendas que hay transaccionadas no llegará al pleno", ha augurado Francisco Igea en línea con Pablo Fernández que ha afirmado que no ha descartado que Fernández Mañueco "apriete el botón rojo" y de concluida la Legislatura "con tal de que esto no salga adelante".

Y entre los contenidos de mínimos a los que se podría llegar vía enmiendas ha apuntado a que "al menos" haya un control parlamentario de los contenidos de Castilla y León Televisión, mientras que Hierro ha corroborado que es posible llegar a un acuerdo para sacar adelante las enmiendas que el PP no presentó porque los grupos no accedieron a dar una prórroga.

"Es evidente que poner de acuerdo a partidos que están en las antípodas en prácticamente el 99,9 por ciento de su ideología y su ideario es muy complicado, pero quizá un 1 por ciento o un 0,5 por ciento pueda valer para hacer cambiar algunas cosas y para poner en serios aprietos al Partido Popular", ha defendido Fernández.

"Yo no sé si Mañueco va a convocar o no va a convocar elecciones, pero si Mañueco convoca o no convoca elecciones lo hará en función de sus apetencias personales, no sé si influirá o no influirá la ley de publicidad institucional o influirá otra cosa", ha respondido por su parte Patricia Gómez que sí ha compartido que el presidente de la Junta no quiere que salga adelante esta ley.