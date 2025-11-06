PP de Burgos ve "alarmante" la nueva intención del nacionalismo vasco sobre Treviño y pide a Martínez que se posicione

Archivo - El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez. Archivo. - DIPUTACIÓN DE BURGOS - Archivo

BURGOS 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación y del PP de Burgos, Borja Suárez, ha calificado de "alarmante" la nueva intención del nacionalismo vasco después de que EH Bildu haya "tendido la mano" al diputado general de Álava, Ramiro González, para dar "pasos firmes" en la anexión del condado burgalés de Treviño, y le ha pedido al secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que diga si está con Castilla y León o "con el nacionalismo vasco de la mano de Pedro Sánchez".

Así se ha pronunciado Suárez después de que este miércoles EH Bildu haya asegurado que debe ser "la palabra y la decisión" de la población del condado burgalés de Treviño quien "impulse" su entrada en Álava, al tiempo que ha acusado a la Diputación de Burgos de "rechazar los deseos" de los treviñeses y "cerrar constamente cualquier solución democrática".

Ante estas declaraciones, Borja Suárez ha afirmado que es "alarmante" la nueva intención del nacionalismo vasco que dice "que la ventana para, en este caso, segregar un territorio en favor del País Vasco, es Pedro Sánchez".

Esto hace "saltar las alarmas" ha afirmado el presidente del PP de Burgos, quien teme que sea Pedro Sánchez, "ante esa necesidad de tener los votos del nacionalismo vasco, al que se le pida que haga cualquier temeridad para saltarse, por otro lado, la norma que también ampara la Constitución, como son los estatutos de autonomía".

Para segregar un territorio de Castilla y León en otra comunidad, "está negro sobre blanco en la disposición transitoria tercera", ha explicado Borja Suárez, quien ha precisado que cualquier proceso "que se salte" el Estatuto de Autonomía "se va a encontrar a Castilla y León delante".

Por ello, Suárez le ha preguntado al secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, si en esta cuestión va a esta al lado de Castilla y León "o va a estar con Pedro Sánchez y con el nacionalismo vasco".

"Nos estamos jugando mucho. Por lo tanto, yo lo que lanzo--a Martínez-- ya no es rebatir las palabras del nacionalismo vasco...sino que es una pregunta directa al candidato del PSOE para saber si está con Castilla y León o con el nacionalismo vasco a través de Pedro Sánchez".

quien ha recordado que hace poco tiempo se ha podido "ver como se privilegia al Pais Vasco frente a Castilla y León con respecto a la capacidad energética de su industria"