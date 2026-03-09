El PP se compromete a impulsar la tercera fase del polígono de Villadangos (León) si vuelve a gobernar la Junta

Varios representantes del PP han visitado este lunes el polígono industrial de Vuilladangos del Páramo (León). - PP

LEÓN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de León ha manifestado este lunes su compromiso de impulsar la tercera fase del polígono industrial de Villadangos del Páramo (León) y reafirmarlo "como uno de los tres más importantes del noroeste" si Alfonso Fernández Mañueco es reelegido presidente de la Junta.

Así lo ha expresado la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez, durante la visita al polígono industrial de Villadangos, donde ha estado acompañada por el responsable de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el presidente provincial del PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el secretario provincial; Eduardo Diego y varios miembros de la candidatura.

"Proponemos una nueva ampliación de 650.000 metros cuadrados para generar más actividad, más empleo que ayude a fijar población, reafirmando las políticas del Partido Popular de hechos y certezas", ha remarcado la candidata del PP, que ha incidido en la relevancia de esta iniciativa para disponer de un espacio de 450 hectáreas de suelo industrial.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha señalado que esta propuesta nace de que el 82 por ciento de la segunda fase se ha terminado hace apenas unos meses ya está comprometida, por lo que es necesario actuar con previsión previsores para "generar nuevas oportunidades y tener más suelo preparada para las empresas", según ha informado a Europa Press en un comunicado el PP.

En este contexto, ha afeado la postura del Gobierno respecto a la plataforma logística de Torneros y ha advertido que en los últimos años "no ha hecho nada", mientras la Administración autonómica ha realizado una ampliación de 180 hectáreas en Villadangos.

Esta propuesta se enmarca en el plan del PP de "poner a disposición de las empresas 25 millones de metros cuadrados de suelo industrial", tal y como ha apuntado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que ha subrayado que "este reto es consecuencia del éxito".