PP critica que Interior no localiza a Julio Martínez y anuncia que lo llamará a la comisión del 'caso Koldo' por edicto

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SALAMANCA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha criticado que el Ministerio del Interior ha trasladado al Senado que no ha localizado a Julio Martínez Martínez para que comparezca el próximo 9 de marzo en la Comisión de Investigación del 'caso Koldo', como estaba previsto, motivo por el que los 'populares' propondrán que se le cite por edicto.

García ha recordado que la del 9 de marzo es la segunda comparecencia frustrada de 'Julito', señalado como "posible testaferro" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y quien quieren que informe de todo lo que sabe sobre el rescate de Plus Ultra y el papel del expresidente.

A Julio Martínez Martínez ya se la había citado anteriormente, pero también se tuvo que cancelar porque el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska "se negó a localizarle con la excusa de que hay muchos Julios Martínez Martínez en España", ha censurado la 'popular'.

En este sentido, García ha avisado de que "el juego del gato y el ratón ha llegado a su fin". "No vamos a dejar que el Gobierno tome el pelo a los españoles para que no se sepa la verdad de los negocietes personales y familiares de Zapatero", ha apostillado.

En este contexto, ha acusado al expresidente Zapatero de hacer un "negocio redondo" con el rescate de Plus Ultra, con "53 millones de todos los españoles" de los cuales "medio millón fue a la empresa de su amigo", a la vez que "su amigo le facturó la misma cantidad a Zapatero por asesorías fantasmas". "Casi 3.000 euros por folio de asesoría. Asesorías que el PP ha demostrado que fueron corta y pegas hechas por la inteligencia artificial", ha agregado

Por otro lado, en relación con la campaña electoral en Castilla y León, Alicia García ha criticado el "abandono" de las infraestructuras de Castilla y León por parte del Gobierno central, y ha cuestionado a los socialistas que ayer votaron en contra de una propuesta del PP en el Senado para elaborar un plan urgente para "rescatar" las infraestructuras de la Comunidad.

"El PSOE se pone de espaldas a las necesidades de esta tierra para dar la cara por Pedro Sánchez y sus socios. A los socialistas no le importan los problemas de los castellanos y leoneses, solo se importan los problemas de Pedro Sánchez", ha apostillado al respecto.

Frente a la "dejadez" de Pedro Sánchez, la 'popular' ha puesto en valor el modelo del candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que "ha colocado los servicios públicos de Castilla y León como referencia en todo el país" y ha llamado a "continuar con las certezas del presidente Mañueco o abrir las puertas" de Castilla y León "al sanchismo".