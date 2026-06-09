El PP ensalza a Mañueco como "hombre de Comunidad" y celebra que el pacto permite una CyL "libre de sanchismo"

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha reivindicado al candidato a la investidura como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como un "hombre de Estado y de Comunidad" que ha logrado pactar con Vox "por el bien común de los ciudadanos" en "un momento político aberrante en España", en el que la Comunidad estará "libre de sanchismo".

En su intervención en el debate de investidura, García ha ensalzado a Fernández Mañueco como un dirigente "íntegro" que "cumple la palabra dada" y ha llevado a la Comunidad "por la senda del crecimiento" y de la "mejora sustancial" de los servicios públicos.

Así, ha subrayado que el PP afronta la votación "convencido, con la frente alta" y con la "legitimidad que otorgan las urnas" tras un anterior mandato en el que Fernández Mañueco "agotó la legislatura" pese a los "agoreros".

García ha defendido, así, el "liderazgo sereno, capaz de generar confianza, de tender puentes y de orientar el rumbo con paso firme" del político salmantino, quien ha dirigido y dirigirá la Comunidad con "coherencia y honestidad" tras el pacto con Vox, que la portavoz ha descrito como "la prueba de que dos partidos diferentes pueden encontrar un terreno común cuando anteponen el interés de los ciudadanos a sus diferencias".

"El acuerdo alcanzado con Vox en Castilla y León no es una rendición ni una traición, como señala la izquierda, es exactamente lo contrario", ha afirmado García, que ha calificado el futuro Ejecutivo de "estable, responsable, libre y de progreso en el sentido real de la palabra y unido".

Asimismo, ha subrayado que el acuerdo permite "declarar a Castilla y León libre de sanchismo" y, frente a las "críticas de brocha gorda" de la oposición, ha instado a "leer antes de hablar" y, si no comparten el contenido, a "debatir con argumentos".

Igualmente, García ha contrapuesto la situación de Castilla y León con la del Gobierno central, al que ha cuestionado por su "tiempo oscuro" marcado por la "supervivencia personal" de Pedro Sánchez y por la "desintegración del Partido Socialista".

A su juicio, el PSOE se ha convertido en "una trinchera para defender a Pedro Sánchez" y ha "perdido toda credibilidad" al concentrarse en "el ataque, el insulto, la mentira y el bulo" y en "tapar una trama de corrupción en el seno de su partido" y la "descomposición moral".

En clave autonómica, la dirigente popular ha acusado al portavoz socialista, Carlos Martínez, de desconocer "las realidades" de Castilla y León y de actuar como una "sucursal de Ferraz", a la vez que le ha reprochado haber callado "ante cada agravio del Gobierno central" a la Comunidad.

Por otra parte, la portavoz 'popular' ha acusado al PSOE de "vergüenza e hipocresía" en materia de igualdad, un contexto en el que ha reclamado que los socialistas deben "enjuagarse la boca para hablar de feminismo".

Igualmente, en palabras a Vox, García ha tendido la mano para mantener un "compromiso serio, que exige seriedad por ambas partes", con el objetivo de "dar estabilidad a Castilla y León, respetar la democracia, el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho" durante los próximos cuatro años.

Al mismo tiempo, ha ofrecido al conjunto de la Cámara "trabajar juntos para conseguir metas concretas" y ha prometido que el PP actuará con "trabajo, honestidad y respeto a los ciudadanos" como "únicos valores" que deben guiar la legislatura.

"Hoy estas Cortes investirán a un presidente libre, libre de ataduras, libre de presiones, libre de tensiones y negociaciones que pongan en peligro lo que a él más le importa: Castilla y León", ha concluido la portavoz.