El PP expulsa a un concejal de Tudela de Duero (Valladolid) acusado de un delito de violencia de género

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular en Castilla y León ha expulsado a Óscar Fernández Giralda, concejal en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, tras conocer que el edil fue detenido en los últimos días por un presunto delito de amenazas a su pareja.

La expulsión del partido de Óscar Fernández Giralda ha sido comunicada por el Partido Popular a través de un comunicado de prensa en el que los 'populares' expresan su compromiso en la lucha contra la violencia de género.

En el comunicado en nombre del PP de Valladolid y del PP de Castilla y León los 'populares' han "condenado con rotundidad" la lacra de la violencia de género.