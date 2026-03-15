PP gana elecciones en Segovia pero empata a tres procuradores con el PSOE que gana el escaño de más por habitante

Datos del escrutinio en Segovia al 31,2 por ciento. - JCYL

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado las elecciones en Segovia al conseguir el 39,22 por ciento de los votos, 4,5 puntos más que en las elecciones del 22 y que le han valido para sumar tres procuradores.

La segunda fuerza más votada es el PSCyL que, aunque ha ganado un escaño más --el que había ganado CyL por población--, tiene peor resultados que en los últimos comicios, con un 31,23 por ciento de los sufragios por el 31,43 de 2022, lo que le permitirá sumar tres procuradores.

La tercera fuerza más votada será Vox, que presenta también numeros muy similares a febrero del 2022 con el 19,41 por ciento, ligeramente por debajo de aquellos comicios, pero que aun así le han servido para tener representanción en las Cortes por esta provincia.

En 2022, con un procurador menos a repartir, el Partido Popular ganó las elecciones con tres escanos, seguido de PSOE, con dos y Vox con uno.

El resto de fuerzas se han quedado muy lejos. En Común es la cuarta fuerzo en la provincia segoviana por delante de Se Acabó La Fiesta, Nueve y Podemos.

La exconsejera y expresidante de las Cortes, Silvia Clemente, que se presentaba por esta provincia con su nueva formación, Nueve Castilla y León, ha conseguido algo más del uno por ciento de los sufragios.

Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 3 29.764 39,22 3 25.779 34,68 PSOE 3 23.700 31,23 2 23.362 31,43 VOX 1 14.733 19,41 1 14.456 19,45



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: