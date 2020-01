El PP hará una "defensa numantina" para que CyL "no pague peajes" de Sánchez y pide al PSCyL que no sea su "felpudo"

Publicado 12/01/2020 17:30:42 CET

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular se ha comprometido a hacer una "defensa numantina" de los intereses de la Comunidad para que ésta "no pague los peajes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha pedido al PSOECyL que "deje de ser su felpudo" y se "alinee" con los derechos de los castellanoleoneses.

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes y miembro de la dirección del PP de Castilla y León, Raúl de la Hoz, que considera que el nombramiento hoy de los ministros supone la culminación de la "espiral absurda" en la que se ha convertido la formación del Gobierno de España.

"Comenzamos con los pactos con los comunistas, separatistas y filoetarras y acabamos con un Gobierno de 18 ministros más cuatro Vicepresidencias para dar satisfacción a todos ellos, mientras que el futuro de los españoles, que debería ser la guía de cualquier Ejecutivo, queda al margen", ha lamentado.

De la Hoz ha advertido de que desde el Partido Popular de Castilla y León se defenderán, "como hemos hecho siempre", los intereses de sus habitantes, aunque augura que esta defensa, ahora, tendrá que ser "numantina" para "no pagar ningún peaje" de Sánchez. "No vamos a permitir que los principios de igualdad, solidaridad y la unidad de España las ponga en riesgo", ha continuado.

Unos peajes que de la Hoz cree que Sánchez no pagará, solo si se alinea con la Constitución y "no cumple con sus socios". "Si lo hace, nos tendrá enfrente, porque ya ha demostrado que electoralmente, Castilla y León no le interesa para nada", ha incidido.

En este punto, ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos que conforman el Parlamento autonómico para hacer un "frente común" ante esta situación. De ahí que haya pedido al PSOECyL de Luis Tudanca que deje de ser su "felpudo". "Hemos visto como hasta ahora, a través de distintas iniciativas en las Cortes, el Partido Socialista de la Comunidad ha estado más preocupado de no molestar a Sánchez que de defender a los castellanoleoneses", ha aseverado.

De la Hoz insiste en que desde Castilla y León asisten con "preocupación" al nuevo marco que se abre sobre la financiación autonómica, donde temen "cesiones" a Cataluña, País Vasco y el "resto de socios". También ha mostrado su inquietud por la "política industrial" y la "subida de impuestos" que han ideado junto a Podemos.

Sobre la presencia de dos castellanoleonesas en el Ejecutivo central, Margarita Robles en la cartera de Defensa y Reyes Maroto en la de Industria, Comercio y Turismo, el dirigente 'popular' cree que es "anecdótica" y espera que hagan por la Comunidad algo más que "sacarse fotos" en actos "organizados por otros".

"Robles ya podía haber hecho algo en defensa de las condiciones en las que se encuentra la tropa en Castilla y León y Maroto que deje de lado su ineptitud y se de cuenta que defender la automoción es defender a la Comunidad", ha puntualizado.

Sobre el resto de ministros, ha sido claro: "hay personas que no tienen capacidad ni política, ni profesional, ni intelectual" para ocupar las carteras. "Pero da igual, aquí lo importante son los sillones y las poltronas", ha criticado para concluir con una advertencia. "Aún queda lo peor, las secretarías de Estado y demás altos cargos que ocuparán sobrinos, novios y parejas. A éstos les da igual la gente, solo les importa su satisfacción propia".