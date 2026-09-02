PP mantiene a Maroto como senador autonómico por CyL y propone a Javier Iglesias en sustitución de Vidal Galicia

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular mantendrá a Javier Maroto como senador autonómico por Castilla y León al que se unirá el actual presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que sustituirá a Vidal Galicia Jaramillo, que acompañó al actual vicepresidente en la elección de 2022.

La formalización de las candidaturas de Maroto e Iglesias se ha producido dentro del plazo fijado, que concluye precisamente este miércoles, 2 de septiembre, para su designación en el pleno de los días 10 y 11 junto al candidato que proponga el Grupo Socialista.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha reivindicado a Maroto y a Iglesias como dos personas "de acreditada y sobrada experiencia institucional" y ha destacado que "conocen bien" la Comunidad Autónoma y sus instituciones por lo que se ha mostrado convencida de que van a defender "con solvencia y con voz firme" los intereses de Castilla y León en el Senado.

García ha recordado que la Cámara Alta es precisamente la de la representación territorial y ha reivindicado el papel de Maroto e Iglesias "para "seguir defendiendo a los castellanos y leoneses en asuntos decisivos para el futuro de la Comunidad".