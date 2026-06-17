PP pedirá en la Diputación garantizar el agua en El Espinar (Segovia) o exigirá la dimisión de la presidenta de la CHD

El portavoz popular en la Diputación, José María Bravo (izda), y el alcalde de El Espinar y diputado provincial Javier Figueredo. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

SEGOVIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Segovia ha anunciado que defenderá este jueves en el pleno ordinario de junio una moción para exigir al Gobierno de España una solución definitiva para la presa de El Tejo y ha advertido de que pedirá la dimisión de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, si no se garantiza el suministro de agua a El Espinar a lo largo del verano.

El embalse de El Tejo es la infraestructura hidráulica de la que depende el abastecimiento de agua de El Espinar (que consta de los núcleos de La Estación, San Rafael y El Espinar) y fue vaciado a finales del año pasado a consecuencia de la amenaza declarada por la CHD de "daños graves" en la presa que cierra el embalse.

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, José María Bravo, y el diputado y alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, han comparecido de forma previa al pleno ordinario de junio para detallar el contenido de la iniciativa para resolver el suministro de agua a los vecinos del municipio.

Bravo ha señalado que El Espinar es "un ejemplo paradigmático de la dependencia estratégica de sus recursos hídricos", dado que sus núcleos de población han recibido suministro de forma ininterrumpida durante las últimas cinco décadas gracias al aprovechamiento directo del almacenamiento de este embalse.

No obstante, ha recordado que esa estabilidad sufrió una "severa alteración" tras la inspección técnica que la CHD realizó el 30 de noviembre de 2023, la cual constató "filtraciones críticas" en la infraestructura.

Figueredo ha precisado que el documento de Revisión Extraordinaria de Seguridad emitido por los organismos estatales concluye que "no existen soluciones sencillas" y que el expediente abre únicamente dos escenarios excluyentes: la rehabilitación integral de la presa o su puesta fuera de servicio definitiva, lo que implicaría "la inhabilitación y demolición irreversible de la infraestructura hidráulica fundamental del municipio".

Para los populares, este diagnóstico, unido a lo que califican de "oscurantismo y falta de transparencia" por parte de la CHD, hace que "la situación actual diste mucho de estar resuelta".

RECURSO JUDICIAL

En este sentido, Figueredo ha explicado que la Confederación ha denegado "de forma sistemática" al Ayuntamiento de El Espinar el acceso al expediente técnico completo de la Revisión Extraordinaria de Seguridad.

Ante esa negativa, el consistorio ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León e interesado medidas cautelarísimas para frenar cualquier actuación material encaminada a la demolición de la presa hasta que no se entregue la documentación técnica íntegra.

La moción que el PP someterá a votación en el pleno provincial incluye varias peticiones concretas. En primer lugar, instará formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y a la CHD a entregar de manera inmediata al Ayuntamiento de El Espinar y a las demás administraciones afectadas la totalidad del expediente, incluyendo informes, ensayos, auditorías estructurales y actas de inspección.

De manera simultánea, se reclamará la suspensión de cualquier proyecto, obra o actuación preparatoria orientada a la inhabilitación, desmantelamiento o demolición de la infraestructura.

Asimismo, el texto requerirá a la CHD y al Miteco que concreten "con urgencia" un calendario técnico de decisiones respecto a los dos escenarios planteados en el expediente. En el supuesto de que no se garantice el abastecimiento a las poblaciones concernidas, la moción solicitará la dimisión inmediata de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Por otro lado, la Diputación se ha comprometido a liderar una Mesa de Trabajo Técnica Interadministrativa de carácter urgente que integre a representantes de la institución provincial, los ayuntamientos de El Espinar y Segovia, la Mancomunidad de La Mujer Muerta, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la CHD y la Junta con el objetivo de fiscalizar los avances de los estudios, canalizar alternativas hídricas viables y velar por el interés general de los municipios afectados.

Bravo ha apelado al resto de grupos políticos de la Diputación para que se sumen a la reivindicación, en la misma línea de lo que ya ocurrió en el pleno del Ayuntamiento de El Espinar, y ha hecho hincapié en que la problemática "excede los límites territoriales" de ese municipio, afectando de forma directa al conjunto de localidades que dependen del sistema de abastecimiento vinculado a la presa de El Tejo.