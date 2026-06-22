El PP pedirá en la Diputación de Valladolid el refuerzo urgente de infraestructuras eléctricas en la provincia

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Popular presentará una proposición en el pleno del próximo 26 de junio para reclamar un reforzamiento urgente de las infraestructuras eléctricas en la provincia y evitar que se frene el desarrollo económico y social de Valladolid, que ha asegurado que se encuentra "en un momento decisivo".

Los 'populares', en un comunicado recogido por Europa Press, han explicado que la disponibilidad de energía eléctrica suficiente es un "factor clave" para consolidar el tejido empresarial, generar empleo y facilitar el acceso a la vivienda.

Además, el Grupo ha apuntado que numerosos municipios promueven la ampliación de polígonos industriales, la implantación de nuevas actividades productivas y el desarrollo de sectores estratégicos vinculados a la automoción, la logística, la agroalimentación, las energías renovables y las nuevas tecnologías.

Sin embargo, ha incidido en que muchos de estos proyectos encuentran dificultades derivadas de la insuficiente capacidad de determinadas infraestructuras eléctricas o de la ausencia de inversiones previstas para atender el incremento de la demanda.

En este sentido, el PP ha advertido de que el panorama es "crítico", con el 97 por ciento de los nudos de demanda en distribución saturados y el 83 por ciento de los de transporte se encuentran en la misma situación, de manera que queda capacidad en apenas dos nudos.

Además, ha agregado que la falta de potencia condiciona el desarrollo urbanístico y la construcción de viviendas, lo que limita el crecimiento de las familias.

DESARROLLO

El Grupo Popular ha calificado de "preocupante" que el Gobierno central impulse la electrificación y la reindustrialización sin acompañarlo del desarrollo de las redes necesarias con la misma intensidad.

"La provincia no puede quedar relegada en la planificación de las inversiones energéticas", ha asegurado el PP, que apoya su propuesta en un estudio de PwC que evidencia retrasos estructurales en la planificación eléctrica nacional, cuyas inversiones vienen de planes anteriores.

De esta forma, el Grupo reclama incorporar de forma prioritaria en la planificación de la red de transporte eléctrico las actuaciones para reforzar las infraestructuras de la provincia de Valladolid, acelerar las inversiones destinadas a la modernización, ampliación y refuerzo de líneas eléctricas y subestaciones en todos los municipios.

Asimismo, pide garantizar que la disponibilidad de potencia eléctrica no sea un límite para la implantación de nuevas empresas, la ampliación de las existentes, el desarrollo de suelo industrial ni proyectos estratégicos y adoptar medidas para que la capacidad de las redes permita promociones de vivienda y nuevos desarrollos urbanísticos, evitando frenar el crecimiento de la población.