El PP pedirá en el Pleno de Valladolid un "estudio científico" para justificar la ZBE y crear una "red de aparcamientos"

Reclama también que el Ayuntamiento urbanice y promueva o cede suelo a la Junta para viviendas específicas para jóvenes

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid presentará dos mociones al Pleno del mes de mayo, que se celebrará el próximo miércoles, día 4, centradas en propuestas relativas a la Zona de Bajas Emisiones cuya ordenanza se debe regular en las próximas semanas y para que el equipo de Gobierno promueva viviendas específicamente para personas jóvenes.

La presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, ha detallado el contenido de las mociones que defenderán en la sesión correspondiente al mes de mayo.

En primer lugar, la edil 'popular' ha hablado de la moción relativa a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con cuyas dimensiones y "excesiva" restrictividad el PP no está de acuerdo, por lo que reclaman al alcalde, Óscar Puente, que "predique con el ejemplo".

Del Olmo ha explicado que en junio de 2021 se presentó el proyecto del Plan de Calidad del Aire y se habló de una Zona con un área que el PP consideraba "normal", pero hace unos meses se presentó el documento ya elaborado, que ha sido aprobado el pasado mes de marzo en el Pleno y que recoge una ZBE que "triplicaba a la original", por lo que ha ironizado con que "como sigan así va a coger a algún barrio de Palencia".

Las dimensiones de la Zona de Bajas Emisiones todavía no están aprobadas, ya que tanto ésto como la regulación de la misma deben establecerse en una ordenanza que el equipo de Gobierno tiene pendiente aprobar.

En cualquier caso, Del Olmo ha recalcado que las previsiones que se plantean sobre la zona y su entrada en vigor, a partir del segundo semestre de 2023, van a añadir a la barrera del tren una barrera más para los ciudadanos, ya que consideran que "se les va a impedir entrar al centro".

Del Olmo ha asegurado que "casi uno de cada tres vehículos" matriculados en la ciudad "no tiene etiqueta" de la DGT, por lo que considera que la primera restricción de 2023 será "una barrera muy importante" que impedirá acceder al centro a todos esos coches. A ellos se sumarán en 2025 los que tienen actualmente la etiqueta B.

La edil reconoce que la medida de establecer una ZBE es "obligatoria" por ley, pero plantean varias propuestas. En primer lugar, proponen que el equipo de Gobierno realice un "estudio científico-técnico" para determinar las dimensiones óptimas de la ZBE aunque ya marcan que debería ser "menos restrictiva".

Como ha señalado Pilar del Olmo, se trata de reclamar al alcalde "lo mismo" que él ha "exigido" a los empresarios cuando señalaron que la superficie de esta ZBE era excesiva, que fue que sustentaran esa opinión con un "datos científicos".

A juicio de los 'populares', el documento sobre el Plan de Calidad del Aire, en el que se avanza la propuesta de dimensiones de la ZBE --todavía tiene que aprobarse la ordenanza que la regula-- y se incluyen porcentajes previstos de reducción de la contaminación atmosférica en distintos escenarios, "los criterios presentados no son científicos".

Y en medidas más concretas, el PP plantea que se genere una red de aparcamientos "disuasorios" en los barrios de la ciudad, pues ha criticado que desde que se habla de la posibilidad de establecer una ZBE "no se ha hecho absolutamente nada" y considera que "si no deja entrar a los coches les tendrá que dejar aparcar en algún sitio".

Por otro lado, reclaman que se aplique la misma norma restrictiva para circular por el centro a los vehículos oficiales y, con ello, se lleve a cabo una renovación más intensa de la totalidad de la flota municipal "hacia modelos que utilicen energías alternativas que reduzcan las emisiones", ya que entienden que los procesos de compra de vehículos menos contaminantes, como sería el caso de Auvasa, "van lentos".

Además, se piden acciones formativas y que se habiliten líneas de ayudas, por 2 millones de euros, para los ciudadanos que necesiten adquirir un vehículo menos contaminante para poder acceder a la zona centro.

La segunda moción busca que el Ayuntamiento de Valladolid promueva "al menos 1.000 viviendas públicas destinadas a la población joven" cada año.

Pilar del Olmo ha recalcado que resulta "muy preocupante" que "desde que lleva Óscar Puente como alcalde hay 12.000 jóvenes que ya no viven en Valladolid", algo que considera "una barbaridad" y cuyas causas, según la edil del PP, son que la ciudad "no es atractiva" y que "no tiene vivienda joven" porque el Ayuntamiento "no ha hecho nada por promocionar vivienda para jóvenes".

Algo que ha defendido que sí que se hizo antes de que llegara Puente a la Alcaldía, pues ha señalado que el 'popular' León de la Riva desarrolló en su política de suelo y vivienda y en muchos casos en colaboración con la Junta zonas como Parque Alameda, El Pato, Villa del Prado o Los Santos-Pilarica, en los que había promociones de vivienda "para jóvenes".

Por ello, ahora instan al equipo de Gobierno a urbanizar y promover proyectos para la construcción de "al menos 1.000 viviendas anuales para población joven" y para ello les sugiere que se coordine con la Junta de Castilla y León en actuaciones destinadas a vivienda de alquiler, para lo cual indica que puede ceder parcelas.

También se reclama la promoción de un Área de Rehabilitación Integrada que promueva el mantenimiento y recuperación de los edificios catalogados con algún grado de protección; así como un plan de rehabilitación para viviendas antiguas, construidas en torno a los años 60 del pasado siglo.