PP pide explicaciones al Ayuntamiento de Villares (Salamanca) tras negar el acceso a una familia a las piscinas

El PP pide explicaciones al Ayuntamiento de Villares de la Reina. - PP DE SALAMANCA

SALAMANCA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Salamanca ha pedido este jueves explicaciones al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villares de la Reina tras conocer un posible caso de discriminación en el acceso a las piscinas municipales a una familia de etnia gitana.

Según la información trasladada al Grupo Municipal Popular, una familia perteneciente a la etnia gitana habría visto denegada la compra de entradas bajo el argumento de que estaban agotadas, pese a que la instalación se encontraba prácticamente vacía.

Tal y como relatan, momentos después se permitió el acceso a otros usuarios en las mismas condiciones, como han asegurado desde el PP en un comunicado recogido por Europa Press.

Ante estos hechos, el Partido Popular considera imprescindible esclarecer lo ocurrido y conocer los criterios que se están aplicando en la gestión de un servicio público que debe garantizar la igualdad de acceso a todos los ciudadanos.

Desde el PP se ha exigido una explicación clara y detallada al alcalde de Villares de la Reina, José Buenaventura Recio (Ciudadanos), así como a la vicesecretaria del PSOE y portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Villares de la Reina, Miryam Tobal, por su responsabilidad política, al entender que no se puede tolerar ninguna sombra de discriminación en instituciones públicas.

Los 'populares' han recordado que el cumplimiento de normas básicas de convivencia es exigible a todos los usuarios, pero han subrayado que "en ningún caso puede justificarse un trato desigual basado en prejuicios o en la pertenencia a una determinada etnia".

"Si se confirman estos hechos, estaríamos ante un comportamiento absolutamente inaceptable en una sociedad democrática y avanzada como la nuestra", han señalado.

El Partido Popular de Salamanca ha reiterado que Villares de la Reina es un municipio acogedor y respetuoso, y ha advertido de que "no se puede permitir que ninguna familia se sienta discriminada o señalada por su origen".

Por ello, han reclamado que se investigue lo sucedido, se depuren responsabilidades en caso necesario y se adopten medidas para garantizar que todos los vecinos tengan el mismo acceso a los servicios municipales en condiciones de igualdad.

Finalmente, el PP ha insistido en la necesidad de actuar con transparencia y rapidez para evitar que este tipo de situaciones dañen la convivencia y la imagen del municipio.