El PP presentará una querella para que se investigue el "chivatazo" sobre el registro en el Ayuntamiento de Soria

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular presentará una querella para que se investigue con profundidad un posible "chivatazo" sobre el registro llevado a cabo el martes en el Ayuntamiento de Soria en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en el Consistorio que se saldó con la detención de la concejal Yolanda Santos y de otras seis personas.

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, que ha diferenciado la querella del PP de la presentada por Vox en el mismo sentido.

Leticia García ha insistido en la necesidad de investigar en profundidad una "filtración, chivatazo, aviso o advertencia" que no se sabe quién ha realizado, cómo o cuándo. "Esto es gravísimo, es inquietante, es preocupante. Alguien no está diciendo la verdad o están todos mintiendo y van a tener que explicarse, porque es posible que la cúpula del Gobierno de Sánchez haya podido avisar con carácter previo de un registro policial, y esto para el Partido Popular es gravísimo", ha apuntado la 'popular'.

Leticia García ha anunciado también que el Partido Popular se personará en la causa ya iniciada en el Ayuntamiento de Soria porque al PP no le sirven las explicaciones que ha dado el PSOE hasta el momento. "Creemos que los ciudadanos merecen que se esclarezcan los hechos", ha zanjado.