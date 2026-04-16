PP y PSOE rechazan instalar una planta de biogás en Pedrajas (Valladolid) y el alcalde invita a presentar alegaciones

Fachada del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban. - AYTO. PEDRAJAS

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), del PP, ha manifestado su rechazo al proyecto para instalar una planta de de biogás y biofertilizantes en este municipio de Tierra de Pinares y ha registrado una proposición para ser debatida en el próximo pleno, previsto para el 30 de abril.

El proyecto para ubicar esta planta en una parcela de titularidad privada se encuentra en periodo de exposición pública en el Bocyl y se pueden presenta alegaciones hasta el 18 de mayo, y es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta quien tiene la competencia para otorgar dicho permiso.

Desde el Grupo Municipal Socialiasta se ha manifestado también el rechazo a este proyecto y han advertido que esta instalación generaría "problemas de suciedad y malos olores a lo que se suma la afección al tráfico de camiones en las vías de acceso", además de que han apuntado que no hay macrogranjas de cerdos en el municipio "que justifiquen" la elección de Pedrajas para ubicar esta planta.

El alcalde de la localidad, Alfonso Romo, ha explicado que ni él ni la Junta de Gobierno han firmado documento alguno autorizando este proyecto, y simplemente se ha dado respuesta a la petición realizada por la empresa sobre las actividades que son compatibles en la parcela donde se pretende implantar dicha actividad, algo a lo que están obligados por ley.

Asimismo, Romo ha acordado con los alcaldes de Alcazarén y Megeces presentar conjuntamente alegaciones al proyecto de implantación de dicha planta de biogás y biofertilizantes, al tiempo que ha invitado al resto de alcaldes de municipios que puedan verse afectados a sumarse a esta iniciativa.

Igualmente, Alfonso Romo espera que los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox, voten a favor de la proposición registrada por el PP en la que se recoge el rechazo a un proyecto que aunque se presenta como "energía verde, conlleva riesgos e impactos inaceptables para la comunidad de nuestro municipio y también de municipios colindantes como Megeces, Cogeces de Íscar, Alcazarén, Íscar y Mojados".

Por su parte, el PSOE ha criticado a la Junta por la falta de normativa que regule y planifique la instalación de las plantas de biogás, y ha subrayado que tras la autorización de la planta de Olmedo y la que ya está funcionando en Hornillos "en apenas un radio de 10 kilómetros habría tres plantas de biogás en la comarca".