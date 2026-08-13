El PP reclama más suelo residencial e industrial en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Palencia

Los concejales del grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia presentan sus propuestas al nuevo PGOU. - PP

PALENCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha propuesto que el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad cuente con más suelo residencial y también destinado a actividades económicas.

Los 'populares' han planteado sus ideas durante el período de exposición pública del avance se han sustentado sobre dos grandes pilares que, a juicio del grupo, son los "ejes fundamentales" para el desarrollo de cualquier ciudad: "la dotación de más suelo residencial para la construcción de viviendas y la puesta en marcha de más hectáreas destinadas a actividades económicas".

Así lo han destacado los concejales populares durante una rueda de prensa en la que han explicado las propuestas presentadas. El portavoz popular y candidato a la alcaldía de Palencia, Víctor Torres, ha calificado la propuesta residencial presentada por el equipo de Gobierno como "insuficiente", al tiempo que ha reivindicado la importancia de "no escatimar con la que es la principal preocupación de los ciudadanos".

"Los palentinos demandan más vivienda y el nuevo Plan se queda corto", ha asegurado Torres, quien ha rechazado la idea de suprimir sectores destinados a albergar nuevos hogares en una época en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en "un suplicio para todos", especialmente para los jóvenes.

El avance del nuevo PGOU comprende la dotación de suelo para la construcción de unas 8.500 nuevas viviendas, si bien casi un 30 por ciento de las mismas están proyectadas sobre los terrenos en los que se encuentran actualmente la Fábrica de Armas y las vías del tren.

Desde el Grupo Popular alertan del peligro de "hipotecar" gran parte de la oferta residencial de las próximas décadas a cuestiones que no dependen de la voluntad del Ayuntamiento, como son el hipotético traslado de Nammo o el soterramiento de la red ferroviaria.

Igualmente, se advierte de que ambos proyectos, en caso de ejecutarse, no serían una realidad hasta el largo plazo, por lo que se considera como prioritario para el nuevo Plan la dotación de suelo capaz de albergar nuevas viviendas en un horizonte temporal cercano.

Por otro lado, los 'populares' han destacado el crecimiento industrial que están experimentando los pueblos del alfoz, como son Villamuriel de Cerrato y Magaz de Pisuerga con los respectivos desarrollos de sus polígonos industriales.

En este sentido, han alegado que la llegada de nuevas empresas en las localidades vecinas va a tener una repercusión directa sobre la capital, ya que el aumento de la actividad económica en las proximidades de Palencia supone a su vez la llegada de nuevos trabajadores y residentes.

Por ello, desde el Grupo Popular se ha solicitado la conservación de alguno de los sectores proyectados en el Plan de 2008, con el objetivo tanto de que la capital disponga de suelo suficiente para satisfacer un posible incremento de la demanda como para disponer de un mercado "sólido y no tensionado".

Entre los sectores propuestos para su mantenimiento, destacan los ubicados en la avenida de Viñalta, una zona de la ciudad que a juicio de los populares tiene margen de crecimiento y que cuenta con el precedente de la aprobación del PERI 5.

Igualmente, también se ha solicitado la conservación de sectores residenciales en barrios que llevan años experimentando un importante crecimiento urbanístico, como es el caso del noreste de la ciudad.

Respecto a las hectáreas destinadas a actividades económicas, los populares consideran imprescindible el mantenimiento de suelo industrial para que la ciudad esté preparada en caso de que lleguen nuevas empresas.

Por ello, lamentan la decisión del equipo de Gobierno de suprimir del nuevo PGOU la práctica totalidad de los sectores industriales contemplados en 2008, y reclaman la conservación de los más estratégicos por su próxima ubicación a las conexiones viarias que rodean la capital, como es el caso de los sectores localizados al sur de la ciudad junto al Sector 4-AE.

Otro de los puntos destacado entre las sugerencias del Grupo Popular, pasa por la creación de un nuevo sector para actividades industriales en la zona noreste de la ciudad, una solución que ofrecería nuevas alternativas para quienes deseen invertir en Palencia y que permitiría un desarrollo compacto en esta zona de la capital.

Este nuevo sector estaría ubicado en los terrenos localizados entre la carretera de Santander, la acequia de Palencia y la autovía A-65, lo que supone una posición estratégica en términos de conectividad.

La proyección de este sector en el nuevo planeamiento de la ciudad no solo supondría la puesta en marcha de un nuevo espacio para desarrollar actividades económicas, sino que también fomentaría la vertebración de los terrenos ya urbanizados y desarrollados en los entornos de la avenida de Derechos Humanos, una de las principales vías de tránsito de la ciudad.

La dotación de nuevo suelo industrial no es la única solución planteada por los populares para la activación económica: dentro de las sugerencias al documento de avance se encuentra también la proyección del desdoblamiento de la Avenida Comunidad Europea, una de las grandes reivindicaciones de los usuarios del polígono industrial.

Esta actuación, defendida por el Grupo Popular a lo largo del mandato, consta de la dotación de dos nuevos carriles de circulación en el tramo de 500 metros comprendido entre la rotonda donde confluyen la citada avenida con la Avenida de Portugal y la intersección entre Comunidad Europea y Calle Tejedores.

Con esta actuación se pasaría de tener dos carriles de circulación con doble sentido a tener cuatro, lo que permitiría descongestionar el tráfico en uno de los principales accesos del polígono Nuestra Señora de Los Ángeles.

De acuerdo con la valoración de los 'populares', la propuesta presentada por el equipo de Gobierno es "insuficiente", ya que representa un modelo de ciudad que "reniega de su capacidad para crecer y atraer inversión".

En este sentido, ha lamentado que el nuevo diseño de la ciudad suprima una veintena de sectores, tanto residenciales como industriales, en comparación con el Plan vigente aprobado en 2008.

"Podemos coincidir en que el Plan que está en vigor tenía un espíritu muy expansionista, pero el avance peca de lo contrario", ha asegurado Torres.

El Grupo Popular, aprovechando el período de exposición pública del Avance, ha mantenido durante las últimas semanas una serie de encuentros con la Cámara de Comercio, Aecopa, la Federación de Vecinos y diferentes colectivos y palentinos implicados con el futuro de la ciudad.

Dichas reuniones han servido para debatir sobre los diferentes puntos de vista del nuevo PGOU, trasladar las aportaciones del PP en materia residencial e industrial y hacer a la ciudadanía más partícipe de este proceso.