El PP recupera al microbiólogo José María Eiros como número dos en la lista por Valladolid

El microbiólogo José María Eiros, número 2 en la lista autonómica del PP por Valladolid. - PP VALLADOLID

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El microbiólogo, catedrático, exdirector del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y actual director de Departamento en la Facultad de Medicina de la UVA será el número dos de la lista del Partido Popular por la provincia para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, con lo que el facultativo regresa a una nómina electoral después de integrar la de las elecciones generales de noviembre de 2015 y ser, brevemente, diputado nacional.

Según han informado fuentes del Partido Popular en un comunicado recogido por Europa Press, Eiros acompañará como número 2 a la cabeza de lista, la actual directora general de Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, María Pardo.

El comité electoral provincial del PP de Valladolid, presidido por Luis Miguel González Gago, ha propuesto una candidatura que presenta un porcentaje de renovación del 77,88 por ciento en relación con la lista presentada hace cuatro años. Si sólo se tienen en cuenta los 15 puestos 'titulares' ese porcentaje sube al 80 por ciento, pues sólo repiten tres de los candidatos de 2022.

La formación presidida por Conrado Íscar, como ya se dio a conocer la pasada semana, contará con María Pardo como cabeza de lista. Profesora de Derecho Administrativo en la UVA y doctora Cum Laude con premio extraordinario de Doctorado, es especialista en Derecho Urbanístico y gestión pública, con "amplia trayectoria en políticas territoriales, de vivienda, culturales, y en administración pública".

Como número dos estará José María Eiros, nacido en Mondoñedo (Lugo), que es médico, microbiólogo, gestor sanitario y profesor universitario. Licenciado en Medicina y Cirugía (1982) y Doctor (1988), fue gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid entre 2013 y 2015.

Ese año formó parte de la lista electoral a las generales de diciembre de 2015 como número dos y resultó electo. Sin embargo, salió de la nómina para la repetición electoral de junio de 2016.

En la actualidad es Catedrático de Microbiología y director de Departamento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, con plaza vinculada a Sacyl.

En el número 3 de la lista irá Paloma Vallejo, que esta última legislatura ha sido procuradora en las Cortes. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y fue directora del Gabinete de Gobierno y Relaciones del Ayuntamiento de Valladolid durante varios de los mandatos del exalcalde 'popular' Javier León de la Riva, así como concejal.

Borja del Barrio será número cuatro. Es graduado en Arquitectura Técnica por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y concejal de Urbanismo y Servicios a la ciudad y viceportavoz del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Medina del Campo en esta legislatura.

Noemí Rojo Sahagún, quien también ha sido procuradora en la última legislatura, será la número cinco, que fue el último procurador que obtuvo la formación popular en las elecciones de febrero de 2022. Es graduada en Derecho por la Universidad de Valladolid y Máster de acceso a la abogacía (2018-2020). Actualmente es opositora al cuerpo superior de la administración autonómica.

El sexto lugar será para el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, que ocupa dicho cargo desde 2015. Es Licenciado en Económicas por la Universidad de Valladolid, Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas por la UCAV, además de alcalde de Fombellida (Valladolid) desde el año 2003.

La alcaldesa de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), María Antonia Sáenz de Santamaría, figura en el séptimo puesto. Es fotógrafa, con amplia experiencia en la gestión de redes sociales y en la creación de contenidos como community manager. Se da la circunstancia de que es prima de la ex vicepresidenta del Gobierno 'popular', la vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría.

Completan la lista, por éste orden, César López Pérez, Andrea María Álvarez, Óscar Rodríguez de las Heras; Nerea Manrique; Pablo Miranda; Esther Fernández Amo; Alberto Sanz; y Mercedes Fadrique. Como suplentes estarán José Andrés García Moro; Guadalupe Rodríguez López y Agapito Bravo Guerra.

EDAD MEDIA DE 50 AÑOS.

La edad media de los integrantes de la misma es de 50 años y en la lista son tres las personas menores de 35: Noemí Rojo, Andrea Álvarez y Nerea Manrique.

De los 18 integrantes de la candidatura sólo repiten cuatro y las cuatro son mujeres. Se trata de Paloma Vallejo, que repite en el tercer puesto de la candidatura; Noemí Rojo, que pasa de la cuarta a la quinta posición; Toñi López Saénz de Santamaría, que se mantiene en el séptimo lugar; y Guadalupe Rodríguez López, que en 2022 figuraba en el puesto 15 y en la candidatura actual pasa a ser segunda suplente.

Con respecto a la actual configuración del Grupo Parlamentario Popular, no repetirán en las cortes los procuradores Ramiro Ruiz Medrano y Pablo Trillo-Figueroa, que ya no figuran en la lista electoral.