El PP de Salamanca nombra su Comité de Campaña para el 29N que afronta "dispuesto a ir a por todas"

SALAMANCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Salamanca ha procedido al nombramiento del Comité de Campaña que dirigirá la estrategia de los populares salmantinos ante los próximos comicios generales del 29 de noviembre y que tendrá como coordinadora general a Pilar Sánchez García, una cita electoral que el partido afronta "sin confiarse, pero dispuesto a ir a por todas".

El presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo, ha asegurado que las elecciones representan "una oportunidad crucial" para poner punto final a ocho años de "deterioro institucional, abandono de Salamanca e incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez y abrir una nueva etapa de progreso para España".

"Por fin los españoles vamos a poder decidir el rumbo que queremos para nuestro país. Tenemos ante nosotros una cita crucial y el Partido Popular de Salamanca va a afrontarla con toda la responsabilidad, sin confiarse ni un ápice y dispuesto a dejarse la piel", ha señalado.

El presidente provincial ha defendido que España necesita "cerrar una etapa marcada por el deterioro de las instituciones, la erosión de la separación de poderes y una forma de gobernar que ha antepuesto la supervivencia política de Pedro Sánchez a los intereses generales de los españoles".

García Carbayo ha advertido de que, si el balance del Gobierno socialista es negativo para el conjunto del país, "los salmantinos tienen motivos multiplicados por tres o por cuatro", ya que "nunca un presidente del Gobierno y sus ministros habían mostrado tanto desprecio hacia esta tierra".

GOBIERNO DE MAÑUECO

El presidente provincial ha contrapuesto esta situación al impulso proporcionado por la Junta, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, y al trabajo desarrollado desde las administraciones gobernadas por el Partido Popular.

"Si no llega a ser por el apoyo y la financiación de la Junta de Castilla y León y por la unión institucional y social que está permitiendo impulsar los grandes proyectos de ciudad y de provincia, estaríamos en una situación crítica", ha asegurado.

Entre los principales "agravios" sufridos por Salamanca, García Carbayo ha citado el retraso acumulado en la electrificación de la línea ferroviaria hasta la frontera portuguesa; la negativa a recuperar la cuarta frecuencia durante los fines de semana del tren rápido a Madrid y avanzar hacia una quinta; la recuperación pendiente de la Ruta de la Plata; y los proyectos relacionados con los enlaces de Buenos Aires, la glorieta de E. Leclerc y el acceso norte.

El presidente provincial también se ha referido a la pérdida del tren directo con Barcelona, una decisión ante la que la sociedad salmantina respondió con una multitudinaria movilización en la plaza de Los Bandos.

"Nos han aislado por ferrocarril y todavía esperamos una respuesta. Salamanca necesita de una vez por todas un Gobierno que se fije en ella. Nos jugamos mucho durante los próximos años y no podemos permitirnos perder el tren del progreso y de la prosperidad", ha ahondado en este sentido.

Frente a esta situación, ha defendido que "solo con Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo central Salamanca tendrá garantizada esa atención".

A esta respecto, ha situado la vivienda entre los grandes asuntos que marcarán la próxima campaña electoral y ha sido contundente al calificarla como "la tumba política de Pedro Sánchez".

"Es la viva demostración de su inacción y de su fracaso", ha sostenido, puesto que pretender resolver el problema de la vivienda entregándose al populismo y mediante decretos que pueden provocar justamente el efecto contrario es la imagen de la incapacidad de este Gobierno".

Especialmente crítico se ha mostrado con la negativa del Gobierno a ceder gratuitamente al Ayuntamiento el solar de la calle Víctimas del Terrorismo para destinarlo a la construcción de vivienda.

"Después de prometer miles y miles de viviendas y no construir ninguna en Salamanca, resulta especialmente grave que el Gobierno quiera especular con un solar que nosotros hemos solicitado precisamente para construir vivienda. Ni construyen ni dejan construir", ha censurado.

García Carbayo ha defendido que las elecciones del 29 de noviembre permitirán confrontar "dos maneras radicalmente diferentes de entender la política".

También ha recordado la fortaleza electoral del Partido Popular en Salamanca y los resultados obtenidos históricamente por la formación en la provincia.