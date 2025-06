PP y UPL defenderán mañana mantener el Instituto de Medicina Legal en Ponferrada (León) e incrementar la plantilla

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! defenderán mañana, lunes 2 de junio, en la Comisión de la Presidencia sendas PNL en defensa del mantenimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ponferrada, en la provincia de León, para el que piden también incrementar la plantilla con un médico forense y con más personal para cubrir las necesidades del equipo psicosocial.

Así consta en las propuestas de resolución de las dos PNL del PP y de los leonesistas que coinciden al rechazar cualquier modificación que suponga una reducción de la actividad del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y su traslado a León. Ambos partidos piden también que se contrate un forense más y que se aumente el equipo del servicio psicosocial para mejorar el servicio que presta a los ciudadanos del Bierzo.

PP y UPL se hacen eco en sus proposiciones no de ley de la posibilidad de que el Ministerio de Justicia esté elaborando un plan de reestructuración forense "que podría implicar el traslado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ponferrada a la ciudad de León".

Los leonesistas reconocen no obstante que el Ministerio ha negado esas informaciones y que ha asegurado en un comunicado que no se ha decidido trasladar a León las autopsias que se hacen en Ponferrada, si bien UPL considera que esa explicación no zanja las dudas de que se pudiesen trasladar otros servicios o personal, como las pruebas periciales o el equipo psicosocial.

UPL ha expresado su temor de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ponferrada sea "rebajado de categoría" y, con ello, pueda perder servicios y ver reducido su personal, lo que supondría "un importante perjuicio" para la comarca del Bierzo, como comparte el PP en su PNL.

El PP explica por su parte que ese cambio conllevaría una pérdida de recursos en Ponferrada y generaría dificultades para los ciudadanos y profesionales que requieren de sus servicios ya que incrementaría desplazamientos y dificultaría el acceso a la Justicia en condiciones de proximidad, equidad y eficacia. A esto añade las "consecuencias nefastas" que tendría esa eliminación para la implantación del Grado de Medicina en el Hospital Universitario de El Bierzo.

El orden del día de la Comisión de la Presidencia contempla el debate de otra PNL del Grupo Socialista que insta en este caso a la Junta a realizar "cuantas acciones sean necesarias" para que la Administración autonómica cumpla con el Real Decreto sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles en relación a la accesibilidad sobre las aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.