El PP de Valladolid considera que no ha habido avances en la reunión con el Ministerio sobre la Ciudad de la Justicia

Publicado 18/09/2018 15:05:41 CET

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado que el alcalde, Óscar Puente, y el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, "han vuelto a fracasar por segunda vez" en sus gestiones con la Administración del Estado en su visita al Ministerio de Justicia para tratar la Ciudad de la Justicia, pues han interpretado que se ha saldado "sin avances".

En un comunicado recogido por Europa Press, los 'populares' creen que el balance de la reunión que han presentado Puente y Saravia ante los medios de comunicación es "la nada absoluta, semejante al balance de su Gobierno".

Las aparentes "buenas palabras" del Ministerio, según el PP, "no tienen ninguna consecuencia ni en el proyecto de obras ni en la obtención de los terrenos, pero sobretodo no tienen ninguna trascendencia en los futuros Presupuestos Generales del Estado, donde no se incluirá cantidad alguna".

Para el PP municipal, Puente y Saravia "se han dado un paseo por Madrid para demostrar que no tienen ninguna capacidad de convencer al gobierno de España presidido por Pedro Sánchez", de quien han apostillado que "está más preocupado por el tema de su doctorado que por mejorar la vida de los españoles".

Para los 'populares', Puente y Saravia "pararon" el proyecto del Campus de la Justicia en 2015 y "ya han pasado tres años en que los vecinos de la ciudad se han visto perjudicados por ese parón, al no poder disfrutar de un servicio público de la Justicia más moderno y eficiente", de modo que han aseverado que los "líderes de la izquierda de Valladolid" tendrán que dar explicaciones a los vecinos por este "continuo despropósito".

Por otra parte, el PP municipal considera que este "segundo fracaso" se une al viaje anterior en que pidieron la urgente apertura de los Talleres de Renfe, pero este mismo lunes, "el ministerio de Fomento aseveró que su apertura nunca sería antes de septiembre de 2019, lo que le deja a Puente colgado de la brocha con un año de diferencia"

Finalmente, el Grupo Municipal Popular ha incidido en pedir a Puente y Saravia que "dejen de ir a pasearse a Madrid a vender humo y sólo lo hagan cuando estén seguros de conseguir algo", al tiempo que han recalcado que ya ven "un clamor entre los vecinos que empiezan a pensar que no habrá dos sin tres".