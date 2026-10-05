PP Valladolid cree que la convocatoria es la "única buena noticia" de Sánchez en su mandato: "Estamos preparados"

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Partido Popular en Valladolid, Conrado Íscar, durante la campaña interna ante la celebración del Congreso del PP, en mayo de 2025. - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ha valorado el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, y lo ha calificado como la "única buena noticia" que ha dado, para asegurar que su partido "está preparado" para la cita.

"Es algo que nosotros venimos reclamando casi desde que accedió al poder porque la situación que vive el país es insostenible. Estamos viendo cómo están las calles, no tenemos presupuestos, ha habido una invasión en Ceuta... y, por fin, ha llegado la fecha y yo casi creo que es la única noticia buena que he escuchado al señor Pedro Sánchez", ha argumentado después de participar en el presentación de las actividades por el vigésimo aniversario de la inauguración del Valle de los Seis Sentidos.

Íscar ha incidido en que el PP siempre ha estado "al lado de los ciudadanos, de la calle" y que están "preparados" para la cita. "Lo importante no es que gane el Partido Popular, es que España tenga un Gobierno que merece, que España vuelva a estar donde ha estado y que sea un país que tenga solvencia, que haya democracia, algo que se ha roto en este tiempo", ha abundado.

En este contexto da "por hecho" que el PP de Alberto Núñez Feijóo ganará las elecciones. "No tengo ninguna. Es que podemos hablar de cualquier colectivo. Vemos lo que pasa en Madrid, Ceuta, a los autónomos, a los pensionistas.. Es una situación que es ingobernable", ha zanjado para señalar también a Pedro Sánchez por "demonizar" al medio rural y al campo.

"Pero qué mejor manera, pues que la gente en las urnas decida lo que quiere y como digo, en el Partido Popular estamos preparados. Llevamos mucho tiempo trabajando no solo las leyes que haya que cambiar, sino las que hay que poner y creo que no hay mejor persona al frente que pueda tener hoy en día este país de los líderes nacionales que es Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.