PP y Vox se comprometen a cubrir el recinto José Luis Bellido y Gutiérrez Alberca valora la obra en "3 ó 4 millones"

Archivo - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, preside un Pleno del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los votos de los grupos municipales de PP y Vox, que forman el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid, han aprobado la enmienda de adición presentada por los 'populares' ante una moción presentaba por el Grupo Socialista para comprometerse a presupuestar en 2027 "fórmulas de financiación suficiente" que respeten el "equilibrio económico financiero" para ejecutar las obras de cubrición del recinto José Luis Bellido, un proyecto que, según el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, podría elevarse a "tres o cuatro millones de euros".

Este acuerdo se ha adoptado en el Pleno, correspondiente al mes de septiembre, celebrado este lunes, y tras una amplia disquisición por parte del secretario general sobre la legalidad de presentar por parte de los grupos del equipo de Gobierno enmiendas de adición o sustitución que podrían "desnaturalizar" el sentido inicial de los proponentes y tras considerar que una enmienda de supresión que planteaba hoy el PP no debía proponerse por dicho motivo, el Grupo Municipal del que forma parte el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha decidido retirar la que planteaba para eliminar la primera reclamación del PSOE.

En ella, los socialistas pedían licitar la redacción del proyecto de cubrición con cargo al presupuesto de 2026, algo que el propio alcalde ha calificado de "imposible" por cuestión de tiempo. Sí que se han mantenido las dos enmiendas de adición del Grupo Popular.

Tras el planteamiento legal por parte del secretario general del Consistorio, el concejal del PP Gutiérrez Alberca ha mostrado su asombro por que el Grupo Socialista no quiera actualmente que se procede en el Pleno como asegura el edil que hacían cuando formaban parte del Gobierno municipal, al tiempo que ha definido a los socialistas como "descalificados para el diálogo". A ello, el portavoz socialista ha respondido que quien ha "pisoteado" los derechos de la oposición ha sido el alcalde, a quien se ha referido como "condenado" por no admitir hace un año las mociones sobre el funcionario al que la oposición nombra como "alcalde B".

En este punto, la portavoz del Grupo Municipal de Vox y jueza de carrera, Irene Carvajal, ha salido en defensa de su socio de gobierno y ha matizado que en la jurisdicción Contencioso-Administrativa "no se imponen condenas" sino que se "estiman o desestiman" acciones y así en el fallo judicial no aparecía el término "condena" sino que se reconocía el derecho del Grupo Socialista a incluir dichas propuestas.

Tras ese intercambio de opiniones jurídicas, en el debate de la moción el resultado final ha sido que se ha acordado el compromiso del Ayuntamiento a abordar el proyecto, con el matices de que la redacción del proyecto no se licitará con cargo al presupuesto de 2026 sino un mero compromiso de "favorecer la concurrencia pública para la obtención de formulas de colaboración pública-privada para la realización de un proyecto de ampliación y mejora del recinto", y también el compromiso a incluir una partida en el presupuesto de 2027 pero sin compromiso expreso a que se acaben las obras antes de la Feria de Folklore y Gastronomía del próximo año.

Como ha defendido el edil socialista Luis Vélez, entre los eventos que podría albergar este espacio tras cubrirse --actualmente sólo se utiliza para la Feria de Folklore y Gastronomía durante las fiestas-- estarían conciertos o algo tan habitual como el Mercadillo de los domingos, que se desarrolla en el aparcamiento del estadio José Zorrilla.

Cabe apuntar que buena parte de las votaciones se han tenido que resolver con el voto de calidad del alcalde, dado que hasta la última de ellas --sobre los fallos en el reparto de programas de las Fiestas-- no ha podido estar presente por motivos personales la concejal del PP Mercedes Cantalapiedra, de modo que en varias ocasiones el primer resultado ha sido de empate a 13 votos. La concejal se podido conectar telemáticamente en torno a las 13.00 horas.

En cuanto a las mociones que sí se han aprobado están las tres que han presentado los grupos del equipo de Gobierno, como la propuesta de Vox para reclamar al Ministerio de Cultura la creación de un Centro Dramático Nacional, aprobada en su mayor parte y con amplio grado de consenso; la moción del Grupo Popular para reclamar al Gobierno de la nación que se garantice la mejora y la ampliación de edades para las ayudas conocidas como CUNE, que se destinan a familias que deben hacerse cargo de menores con enfermedades graves, eso sí con varias críticas entre los partidos pese a la importante sintonía en el contenido --sólo VTLP se ha abstenido en ocho de los puntos de la propuesta--.

También se ha aprobado una nueva reclamación del Grupo Popular al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, para que apruebe medidas "urgentes" para el aeropuerto de Valladolid, cuyos planteamientos han salido adelante gracias a los votos de PP y Vox salvo uno de los puntos, en el que ha habido unanimidad para reclamar que se haga efectivo el acuerdo para darle el nombre del escritor vallisoletano Miguel Delibes.

MEJORA DE LAS CONEXIONES ENTRE EL AEROPUERTO Y LA ESTACIÓN CAMPO GRANDE

El PSOE presentó una docena de enmiendas de las que sólo ha salido adelante la relativa a reforzar la conexión logística entre el aeropuerto y la estación Campo Grande. El resto han sido rechazadas y como ha afeado la portavoz del PP, Blanca Jiménez, muchas de ellas pretendían "agradecer" al Gobierno de España, al que cree que Valladolid "no tienen nada que agradecer" por su gestión del aeropuerto.

Han quedado rechazadas tanto la propuesta de VTLP para llevar a cabo una modificación del Plan Municipal de Movilidad Sostenible y Segura (Pimussva); y la del PSOE para que se informe sobre la resolución del expediente del contrato de reparto de los programas de las pasadas fiestas, en el que el equipo de Gobierno ha reconocido deficiencias en el "buzoneo".

Blanca Jiménez ha considerado que el equipo de Gobierno ya ha dado explicaciones y ha respondido en comisión, al tiempo que ha avanzado que se informará sobre el expediente sin "hacer un circo", mientras que Carnero ha dado por hecho que será su equipo de Gobierno el que solvente el problema en 2027.

El portavoz socialista ha aseverado que tras el debate que se "demostrado" que Jiménez y Carnero "mintieron" porque considera que reconocieron que "hace un año" que sabían que la empresa a la que se había encargado el reparto no podría hacerlo.

El concejal de Vox Alberto Cuadrado, durante sus turnos de intervención en este debate, apenas ha mencionado el asunto del programa de fiestas y ha hablado de distintas críticas relativas a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

ORDENANZAS FISCALES DE 2027

En la sesión también se han debatido las modificaciones de ordenanzas fiscales para 2027, un total de siete, de las que cinco se han aprobado por unanimidad pero no así las relativas al IBI y a la tasa de basuras, que han tenido los votos en contra de PSOE y VTLP.

En relación al primero de los impuestos, mientras el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, ha subrayado que con esta modificación se "completa" la rebaja del 10% durante el mandato, después de que ya para el ejercicio de 2025 se redujera un 5%; pero la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha ironizado con que el equipo de Gobierno "se comprometió" a rebajarlo en el primer año de mandato y no lo ha logrado hasta el cuarto.

Precisamente, la concejal de la plataforma de izquierdas ha reprochado al alcalde que la dé "voces" después de reclamarle que concluyera su intervención, que en este caso sí que ha podido realizar finalmente, no como otros ediles cuyo micro fue cerrado durante la sesión, como Pedro Herrero y Blanca Jiménez.