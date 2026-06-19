PP y Vox desestiman nuevas comisiones para abordar el incendio en las cocheras de autobuses de Burgos

Ayala, en un momento del pleno de este viernes. - EUROPA PRESS

BURGOS, 19 Jun. (EUROPA PRESS)

Los Grupos Municipales de PP y Vox han rechazado con sus votos en el pleno del Ayuntamiento de Burgos la constitución de una Comisión Especial Informativa para abordar la restauración de la infraestructura de movilidad y transporte afectada por el reciente incendio en las cocheras municipales, siniestro que supuso la pérdida de 39 autobuses de la flota urbana.

La propuesta incluía "el estudio, la evaluación y el seguimiento constante" de todas las alternativas que permitan restablecer con normalidad el servicio de transporte público, según ha presentado la edil del PSOE Virginia Escudero. El edil de Movilidad, César Barriada, he explicado que esta comisión "ya existe" en el seno del Consejo de Administración del servicio, por lo que no es necesario "duplicarla".

Barriada ha explicado que el consejo analizará "de forma pormenorizada" diversos ejes estratégicos, entre los que destaca la posibilidad de construir unas nuevas instalaciones o la reubicación definitiva de las cocheras. La apuesta de los socialistas era valorar "el rediseño de las necesidades operativas del servicio urbano para adaptarse a la nueva realidad tras el incidente". Una iniciativa que no ha salido adelante por el voto negativo de PP y Vox.

El PSOE también ha propuesto en el Pleno "mejorar la experiencia de los peregrinos del Camino de Santiago e intervenir de manera directa en el patrimonio urbano". Entre las actuaciones principales, destaca la "prioridad absoluta" que se dará a la regeneración de los entornos históricos vinculados a la ruta jacobea.

De manera específica, se acometerán obras de mejora del pavimento en las calles Fernán González y Alfonso VIII, arterias clave que presentan necesidades de rehabilitación ante el importante flujo de caminantes. Además de las intervenciones estructurales, el plan contempla una revisión integral de la señalización en todo el término municipal de Burgos.

El Consistorio procederá a la sustitución de aquellos elementos que se encuentran actualmente deteriorados, con el objetivo de garantizar una "orientación clara y precisa" para los usuarios de la ruta.

Esta modernización incluirá "un refuerzo de la información turística y patrimonial, apostando por la digitalización". El proyecto prevé la incorporación de nuevos sistemas de información digital que facilitarán al peregrino el acceso a datos relevantes sobre el entorno y los recursos disponibles, buscando así elevar la calidad y la accesibilidad de la experiencia jacobea en la ciudad.

Una tercera propuesta del PSOE ha instado a la Junta a que a que lleve a cabo las actuaciones necesarias "para conseguir la reapertura de los comedores y cafeterías situados en sus centros de día para personas mayores de la ciudad de Burgos", propuesta que no ha encontrado eco el resto de los grupos y que ha sido rechazada.

PROPOSICIONES DE VOX

La primera de las proposiciones del Grupo Vox en el Ayuntamiento de Burgos ha contado con el apoyo del PP para defender una "justicia financiera ante la grave situación de deuda que arrastra la ciudad debido a los antiguos consorcios urbanísticos".

La formación ha calificado de "excepcionalmente grave" el escenario actual, advirtiendo de un posible riesgo de colapso financiero para el año 2031 si no se interviene de forma extraordinaria. Y en la segunda, el Pleno ha rechazado la que había referencia a la suspensión del acuerdo de Mercosur que la formación de Abascal presenta en todas las instituciones en las que está presente.