PP y Vox en Diputación exigen a CHD cumplir su obligación en el mantenimiento de ríos y no derivar a los munucipios

Sesión del Pleno Ordinario de febrero de La Diputación de Valladolid en el Palacio De Pimentel - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Duero que asuma sus responsabilidades en el mantenimiento de los cauces para prevenir inundaciones en la provincia, al tiempo que ha aprobado destinar 11 millones de euros de la liquidación del Presupuesto de 2025 a nuevas inversiones en municipios y cerca de medio millón en ayudas para impulsar el turismo.

En la sesión ordinaria celebrada este viernes, la Corporación provincial ha aprobado la proposición del Grupo Provincial Popular para exigir a la CHD que refuerce la conservación de ríos y arroyos y promueva un cambio en su modelo de gestión frente a las avenidas, una iniciativa que ha salido adelante con los votos a favor de PP y VOX y el rechazo de PSOE y TLP.

Desde el Grupo Popular, la diputada Delegada del Servicio de Educación y Cultura , Marta Burgo, ha defendido que el organismo de cuenca debe asumir plenamente sus competencias y ha advertido de que resulta "preocupante" que, tras múltiples avisos, la CHD siga derivando responsabilidades en los ayuntamientos que "no tienen recursos técnicos", al tiempo que ha subrayado que la Diputación actuó desde el primer momento ante las emergencias. "Que la CHD sea ágil y cumpla con sus obligaciones con los municipios", ha sentenciado la diputada.

Por su parte, el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira, ha mostrado su solidaridad con los municipios afectados y ha cuestionado el enfoque de la propuesta, y cree que "la proposición del PP tiene muchos interrogantes", al tiemopo que ha defendido que "lo correcto es colaborar entre instituciones", además de proponer la elaboración de estudios de zonas inundables y el refuerzo de cuadrillas forestales.

El Portavoz de Toma la Palabra, Julio Pereda, ha expresado apoyo a las localidades perjudicadas por los desbordamientos de ríos y arroyos aunque con discrepancias sobre el planteamiento y ha afirmado que "comparte" la preocupación, pero no su visión sobre la gestión del agua", al tiempo que ha advertido de que "mezclar responsabilidades es una actitud partidista porque el agua no entiende de mayorías".

El portavoz de Vox, Mario De Fuentes, ha respaldado la exigencia a la CHD y ha recalcado que las competencias del organismo están claramente definidas, y ha manifestado que la Confederación es la "única institución reguladora y debe ejercer como tal", para subrayar que "no se puede atribuir todo al cambio climático cuando existen obligaciones de mantenimiento".

El acuerdo aprobado solicita a la CHD actuaciones urgentes de limpieza y conservación de la red fluvial, la revisión de protocolos de desembalse, el impulso de nuevas infraestructuras de regulación y garantías para agricultores y ganaderos, además insta al Gobierno de España a promover cambios en la gestión del organismo y a declarar zona catastrófica a los municipios afectados.

ONCE MILLONES PARA INVERSIONES MUNICIPALES

El Pleno también ha aprobado destinar 11 millones de euros procedentes de la liquidación presupuestaria a nuevas inversiones en la provincia, entre ellas el incremento del Plan V 2026 con 8 millones de euros, más de 3 millones para carreteras y la adquisición de un nuevo vehículo de extinción de incendios por 400.000 euros.

Durante el debate, Ferreira, del PSOE, ha criticado la ejecución presupuestaria y ha advertido de que "si no se ejecuta el presupuesto no se logra nada", además de sostener que la situación "se está convirtiendo en un problema estructural".

Frente a ello, el diputado Delegado del Área de Hacienda, Personal y Régimen Interno, Víctor Alonso, ha defendido la gestión del equipo de Gobierno y ha asegurado que han "ejecutado más en proporción que en el ejercicio anterior", al tiempo que ha subrayado que la Diputación mantiene "agilidad en el pago a proveedores" y que el remanente permite reforzar políticas municipales.

En relación con la modificación de créditos, de Fuentes ha señalado que "cada euro cuenta y no deberían aparecer tantas nominativas", mientras que el propio Víctor Alonso ha replicado que creen en la "colaboración público-privada" para mejorar la calidad de vida en la provincia.

IMPULSO AL TURISMO PROVINCIAL

La institución Provincial ha dado luz verde a convocatorias deayudas por 466.000 euros destinadas a oficinas y actividades turísticas en municipios de la provincia, con el objetivo de reforzar la promoción del medio rural.

En el debate, Pereda, de VTLP, ha cuestionado el reparto competencial y ha afirmado que "la Diputación está para los municipios de menos de 20.000 habitantes", mientras que el diputado delegado del Área de Empleo, Roberto Migallón, ha defendido la necesidad de estas ayudas y ha advertido de que "no todos los ayuntamientos pueden permitirse una oficina de turismo".

El equipo de Gobierno ha sostenido que las convocatorias buscan fortalecer la competitividad de los destinos y el Víctor Alonso ha insistido en que "se trata de facilitar" recursos para que los municipios mejoren su atención al visitante.

DECLARACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

El Pleno se ha adherido a la declaración institucional promovida por la Federación Española de Enfermedades Raras con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Desde la Diputación de Valladolid se ha destacado que la iniciativa busca visibilizar la realidad de quienes conviven con estas patologías y Francisco Ferreira ha señalado que el retraso diagnóstico y la falta de tratamiento tienen un "gran impacto" en las familias, mientras que la diputa delegada del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios, Myriam Martín, ha subrayado que la coordinación entre administraciones resulta "clave" para reducir inequidades.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

La sesión ha aprobado además diversas convocatorias de ayudas para obras municipales, abastecimiento de agua y eventos deportivos, así como la prórroga del convenio de Circuitos Escénicos y distintos expedientes de gestión interna.

En el apartado de carreteras provinciales, una proposición del PSOE ha sido rechazada y su portavoz, Francisco Ferreira, ha advertido de que "las partidas son insuficientes y es necesario un mayor volumen de inversión", mientras que la diputada Myriam Martín ha respondido que la Diputación actúa con "decisión y responsabilidad" y seguirá interviniendo "donde sea necesario".