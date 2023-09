PP y Vox rechazan medidas de prevención del acoso sexual en el deporte y critican que se politice el debate

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox, que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han rechazado este jueves con sus votos mayoritarios una PNL del Grupo Parlamentario Socialista que reclamaba, entre otros puntos, la elaboración "de forma inmediata" de un 'Protocolo de prevención del acoso sexual en el deporte' que sea "de obligado cumplimiento y con medidas sancionadoras contundentes", junto a medidas para la eliminación de la brecha salarial en el deporte.

"¿Pero cómo no se iba a apuntar el Partido Socialista de Castilla y León a la corriente propagandística del verano?", se ha preguntado en tono irónico el procurador de Vox Ignacio Sicilia Doménech que ha acusado a los de Luis Tudanca de "eclipsar el enorme mérito" de la Selección Femenina de Fútbol y de sus técnicos "para crear una polémica, justificar su propaganda y tapar sus traiciones a España" a través de "nefastas políticas de falso feminismo".

En el mismo sentido se ha pronunciado la procuradora Inmaculada Ranero quien, tras criticar los "actos despreciables y denunciables" protagonizados por Luis Rubiales y mostrar todo su apoyo a la jugadora Jenni Hermoso --también ha felicitado a la nueva seleccionadora, Montse Tomé--, ha lamentado que la "utilización mediática y política" del caso.

"¿Dónde estaba el Gobierno desde que en 2022 comenzó el rosario de escándalos, de abuso de poder y de presuntos delitos que ha cometido el señor Rubiales?", se ha preguntado Ranero que ha reprochado que durante año y medio hayan estado "todos metidos dentro del cajón con la connivencia del Consejo Superior de Deportes y con la connivencia del Gobierno para que no haya podido ser investigado".

Ranero ha tildado a los socialistas de "machistas de libro" y ha abogado por "un gran pacto de Estado en materia de igualdad en el deporte". "No es más feminista quien más habla, quien más alardea, quien va detrás de muchas pancartas, sino quien trabaja día a día desde cualquier sector de su vida para defender la igualdad de derechos entre mujeres y hombres", ha argumentado la 'popular'.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha aclarado a Sicilia Doménech que el único que empañó el "resultado brillante" de la Selección femenina de fútbol fue Rubiales "con su beso no consentido" y, tras una referencia del procurador de Vox al histórico alcalde de Castroverde de Campos (Zamora) Cecilio Lera, ha recordado que el PSOE expulsa a los condenados mientras que con los de Santiago Abascal "encabezan las listas".

"No somos iguales", ha reiterado Patricia Gómez que se ha dirigido a Inmaculada Ranero para recordar que el PSOE expulsó al compañero que votó a favor de una moción de censura en Ponferrada (León) apoyada por Ismael Álvarez, quien fue condenado por el caso Nevenka. En este punto, ha aprovechado para recordar que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que un condenado por acoso sexual puede ser un buen alcalde para añadir que se reiteró en esa afirmación 20 años después.

Por otro lado, ha tirado de ironía al barruntar que ella va a tener más minutos de gloria como procuradora que los integrantes de Vox en el Gobierno de Castilla y León.

Por parte del Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a PP y a Vox de haberse colocado al lado de Rubiales con su rechazado a la PNL del PSOE. "Lo triste, lo lamentable, lo deleznable, lo penoso y lo vomitivo es que votando en contra de esta iniciativa que persigue, entre otras cosas, la igualdad en el deporte y promover el deporte femenino, ustedes nuevamente se van a colocar al lado de los muchos Rubiales que hay en el Partido Popular y que hay en Vox", ha sentenciado.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que ha ironizado sobre el escaso tiempo que ha dedicado la proponente a explicar el contenido de la PNL, ha votado a favor ante el "auténtico despropósito", la "vergüenza" y una "indignidad más que demostrada".

"Un señor que se agarra sus partes en mitad de una celebración representando a España, sería como un presidente autonómico que hiciese una peineta", ha ironizado Igea que ha criticado que representantes públicos hayan tardado días y semanas en manifestarse. "Porque no saben muy bien si está bien o no eso de agarrarse las partes o hacer peinetas, no digo ya".

También ha apoyado la PNL el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! que, en palabras del procurador Palomar Sicilia, ha condenado el "beso no consentido" del presidente de la Federación Española de Fútbol, ahora suspendido en funciones, a Jenni Hermoso que, según ha recordado, ha explicado que no fue de su agrado y tras lo que se han abierto diligencias.