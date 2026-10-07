PP y Vox tachan de "relato de pancarta" la PNL del PSOE en defensa de la vivienda de protección oficial

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox, que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han rechazado este miércoles con sus votos mayoritarios una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Socialista con medidas para que no se pueda hacer negocio con la vivienda de protección oficial y para evitar otro "Villa gaviota", ha defendido el portavoz del PSOE, Carlos Martínez.

El dirigente socialista ha expuesto el caso concreto de Daniel, el vecino de una promoción de 210 viviendas sociales gestionadas por un fondo privado al que le han subido cien euros el alquiler mientras la Junta de Castilla y León "mira para otro lado". "¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Ejerzan sus competencias y hagan sus labores de control para que no sean siempre los paganos, los pobres vecinos y vecinas que en este caso están sobrepagando un coste que no les corresponde", ha exigido.

El procurador del PP José Luis Sanz Merino ha aclarado que no se puede tomar como el todo y como una categoría "un caso posible" y ha rechazado la "realidad tergiversada" del Partido Socialista al responsabilizar de la situación de la vivienda a las comunidades autónomas. "¿En qué quedamos, tiene o no tiene alguna competencia el Estado en la política de vivienda? ¿Para qué sirve entonces un Ministerio de la cosa? ¿Por qué ese Ministerio prometió 183.000 viviendas si no tenía ninguna competencia?", ha preguntado el 'popular'.

"¿Para qué sirve un Ministerio de Vivienda? Para algo más de la inexistente Consejería", ha respondido en la réplica Carlos Martínez que ha aclarado a PP y a Vox que la vivienda "no es una cuestión de moda" en la agenda política del PSOE de Castilla y León, tras lo que ha anunciado más iniciativas sobre la materia frente a la "inacción y el inmovilismo permanente" de la Junta. "Tres plenos de las Cortes, interpelación, moción y proposición no de ley, y lo que les queda en vivienda", ha zanjado.

Por su parte, la procuradora de Vox María Dolores Mateo ha acusado al PSOE de repetir en las Cortes de Castilla y León "su relato de pancarta" en un intento, a su juicio, de "fabricar un villano ficticio para justificar decretazos que arruinan a los españoles" y ha situado al Partido Socialista como el "verdadero enemigo" de la vivienda.

"Nada nuevo en el horizonte. El jefe de la mafia sigue retorciendo el reglamento, las leyes. Es la mayor estafa democrática de la historia de España, una barbaridad jurídica de proporciones impensables, ustedes no tienen vergüenza", ha zanjado Mateo que ha defendido que la política de vivienda empieza con el estricto control de las fronteras.

Desde el Grupo Mixto, el leonesista Luis Mariano Santos ha dado el visto bueno a una PNL "fácil de apoyar" si bien ha pedido a las administraciones que asuman que la competencia de la vivienda es compartida. "Ustedes son tan responsables en un sentido como en el otro", ha aseverado y ha aconsejado: "Estaría bien que cada uno de ustedes subieran aquí a decir perdón por lo que no hemos hecho y vamos a intentar mejorarlo".

Por último, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha reivindicado un pacto de Estado para la vivienda y ha acusado a los partidos mayoritarios de preferir arrojarse la vivienda a la cabeza en campaña.

El soriano ha tirado de ironía y ha apostado por ofrecer una vivienda pública en Soria a Carles Puigdemont "para solucionar el problema que provocó ayer el Tribunal Supremo con el final de la orden de búsqueda y captura" del dirigente de Junts. "No se preocupe el señor Puigdemont, ya cohabita con el señor Feijóo y el señor Abascal en la misma casa", ha respondido Martínez.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, se ha abstenido.